新田購物城8月悄然結業　黃定光好心傷：現時發生咁多事好難搞

新田購物城銳意吸引內地旅客及水貨客掃貨，以分流邊境社區旳旅客壓力，籌備多年終於去年2月正式開業，惟啟用後被指人流少、場面冷清，當初聲稱有200多間商舖開業，最終只有10多間正式營業。 據知購物城經多次檢討、減租、推出新營運方式仍未能救亡，購物城開業至今年8月悄悄清場，只經營了19個月，有關地段已交還原本的業主新地及恆地。項目的牽頭人、立法會議員黃定光承認此事，「係好心傷，好多嘢已經事與願違、時不予我，依家仲要發生咁多事，係好難搞落去。」 但有指現時購物城內仍有店舖營業，黃定光接受查詢稱未知實際情況，會到場內再作了解，強調已跟所有商戶解釋實際情況。

新田購物城今年8月已結業。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

籌備多年的「The Boxes新田購物城」，鄰近落馬洲，佔地42萬平方呎，今年初再得到城規會批出3年臨時用途，商戶可繼續於場內繼續營業。但購物城去年2月正式開業至今，多番被批評人流少、商店少，場面冷清，經商議後，以免租「留人」留舖，今年又與本地團合作分流內地團友到該地吃午飯，藉此減低土瓜灣區內，遊客逗留對路面造成的壓力，但事與願違，未能令零售商店有所得益，在午飯時間成為遊客的飯堂後，場內依舊冷清。

我哋每月開支超過100萬元，冇辦法再堅持落去

今日有指購物城已宣布結業，牽頭人黃定光接受訪問時坦然承認此事，他説早於8月已正式將場地交還新地，「我哋每個月要交好多唔同費用，但因冇任何收入，而我哋每月有關水、電、保安、管場地開支超過100萬元，喺咁情況下，我哋冇辦法再堅持落去。 」經各人商議後只能離場止蝕，「我哋堅持唔到落去，依家所有排污話嗰啲都會留返喺度，希望搵返專業人士，業主新地有一田，做開零售嘅，佢哋可以諗吓點做。」他又慨嘆今年初仍有大批遊客來港，場地已經難已經營、十室九空，近月再發生社會事件，情況更加壞，無計可施。「我都好心傷好多嘢已經事與願違、時不予我，依家仲要發生咁多事，多事之秋，係好難搞落去。」

黃定光慨嘆年初即使仍有大批遊客，仍難以經營、十室九空，近月再發生社會事件情況更加壞，無計可施。（資料圖片）

他又無奈説，早前計劃興建購物城，有超過二百幾家店舖響應，到正式簽署時只有27間，正式開業時只有17間，以致場面冷清，他承認部分經營者擔心經營的持續性，對於有指場內仍有店舖正在營業時，黃定光表示未知實際情況，回到場內再作了解，但他無奈地說，「其實佢哋都已經難以經營，可以話到雞毛鴨血，我哋又已經幫唔到乜，唔可以話佢哋，所以我去了解下先。」