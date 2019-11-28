新田購物城8月結業 　場內仍有數商戶營業　老闆愕然：無通知過

有傳媒今日（28日）報道，由民建聯立法會議員黃定光牽頭成立的新田購物城，已於今年8月「清場」結業，地皮會交還予兩大發展商新地及恒地。 記者今日下午到購物城觀察，發現場內至少仍有五間店鋪或食肆繼續營業。有在購物城投資過百萬元的老闆表示，近月購物城的人流及生意有起色，直至今日看到新聞才知道結業的消息，「大家都唔知，就算問咗管理處，管理處都話冇收過依個消息…所以我哋聽到都覺得好愕然。」

民建聯立法會議員黃定光在訪問中透露，新田購物城已於今年8月清場。（王潔恩攝）

新田購物城佔地約42萬平方呎，設有200多個舖位。地皮由新地及恆基持有，當年以象徵式1元出租地皮興建購物城。

仍有十多間店鋪營業

就現場所見，現場人流甚少，但至少仍有五間店鋪或食肆仍然營業。不少店鋪未有開門、甚至丟空，而顧客服務中心內已沒有職員當值。

記者曾到訪購物城內的管理處，惟現場只見一名員工，當她得悉記者身份後，僅表明：「負責人唔係到。」隨後未有回應其他提問。

姚亦澧表示，今早看到報道才得悉購物城結業的消息。（洪業銘攝） 店鋪老闆：管理處都唔知結業 藝人姚亦澧在新田購物城營運食肆、服飾店、射箭場及派對室，共投資過百萬元。他坦言，今早看到報道才得悉購物城結業的消息，直言感到無奈，現時仍繼續向管理公司求證，「大家都唔知，就算問咗管理處，管理處都冇收過依個消息…所以我哋聽到都覺得好愕然。」 姚又指，他們自7月中在購物城設立餐廳，並簽訂租約，而近月購物城的人流及生意亦有起色。他說，一旦需要離場，將構成重大損失，又稱暫時無人與他們商討租約安排，若要重新覓地及營運，市區難以找到類似面積或租金的地方，「投放咗咁多時間金錢落去，開始有起色時，突然間因為咁嘅因素而結業，一定唔開心。」

半年無午餐團到訪

早前旅遊業界曾安排部分內地旅行團到新田購物城午膳。不過有店鋪員工指出，現址已近半年已再無午餐團。有其他店舖的員工同樣指出，他自8月中在購物城工作，惟無人得悉購物城結業，就連鄰近商店也不知情。

黃定光：現時已無商戶有租約

記者曾致電黃定光求證，他稱按他的理解，購物城內已無商戶有租約，亦再無租戶交租，當準備好後，會把場地交回新地及恒地合組的旋高發展有限公司（TOPCYCLE DEVELOPMENT LIMITED）。對於有商舖稱至今仍然營業，他稱日後需要了解情況。

此外，記者亦曾就事件向地皮業主之一的新鴻基地產查詢，包括租約的屆滿日期、對於營運中的商戶安排，及地皮日後的發展。新鴻基地產僅回覆指有關租客仍未將地交回業主，暫沒進一步補充，未有就其他問題作回應。而記者亦曾以商戶身份致電新田購物城的辦事處，並就交租及調遷安排作查詢，但對方僅稱已就事件聯絡所有的租戶，未有透露更多詳情。

地皮早前曾續期至2021年

購物城本來計劃由2015年第三季落實，但最終於2018年2月才正式試業。在試業首日，全場僅約20間店舖開業，場地及後一直被指人流冷清、生意慘淡，購物城曾向商戶提供租金優惠「救亡」，包括六折租金及免租。

購物城去年曾向城規會申請，將該用地續期3年，後來城規會在有附帶條件下批給臨時性質的許可，購物城可營運多3年至2021年。