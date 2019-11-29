【區議會選舉2019】候任區議員︰無差別服務居民　無關政治取態　

新一屆區議會建制大敗，一批泛民背景「政治素人」空降落區，擊敗對手成功當選，其中包括前警員邱汶珊，以及有「機場大叔」之稱的陳振哲，二人今早（29日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問。 邱汶珊指，她在6月的數次百萬人遊行中有執勤，在經過6.12警方在金鐘一帶密集式施放催淚彈以後，就有遊行人士舉「黑警」字牌，令她開始思考警民關係。陳振哲在大埔林村谷勝出，有30多條村，原居民與非原居民比例約各半，他認為勝出原因是「民心思變」，村民想改變建制壟斷多年的局面。 被問到當選後的地區政策，邱汶珊表示，她會無差別服務居民，無關政治取態。陳振哲認為，作為區議員的本分，是先反映民意，即使大埔全部議席均由泛民控制亦不代表會無火花，會為當區居民爭取便民措施。

候任灣仔區議員邱汶珊，入職警隊11年，做過軍裝巡邏隊、報案室、就任最長時間的是刑事偵查。她指，6月多次行她在中央圖書館附近駐守，而備受爭議的6.12金鐘衝突當日，所有防暴裝備擺齊在她面前，自當天警方密集式用催淚彈強硬清場後，在民陣6.16百萬人遊行時，就有遊行人士舉「黑警」字牌，「總之你著住套制服就會一分子。」加上見到已有便衣警隔住玻璃門向示威者用粗言穢語、不文手勢指罵，有違警隊形象及守則。令她開始思考警民關係，並決定辭職。

被問到前線警情緒問題，她指自己都試過作為街坊，突然有防暴警察推進，「唔想去揣測，佢哋都要聽返上司指令，想搵黑衫但無人，但真係未收隊喎，都幾無奈。」被問到721元朗襲擊事件，邱汶珊亦形容是「匪夷所思」。已離職的她當晚都有看直播，亦見到有兩名軍裝警員連擎槍指嚇都無。她指，每名警員都有不同處理方法，但如果是她在現場，她會選擇拔槍指嚇。她指，已有認識多年的警員先後辭職。

候任大埔區議員陳振哲表示，今次運動中站在示威者與警察中間，在機場事件前，已在協調參選，但經過當晚調停衝突，他認為，「群眾可以溝通、感染」，令他下定決心參選大埔林村谷。他指，該選區有30多條村，原居民與非原居民比例約各半，他分析勝出是因為政治立場，為村民提供改變建制壟斷多年局面的選擇，又憶述曾有年輕一代的居民向他明言礙於村內風氣未能當面支持，但他們都想一改上一代以利為先的作風。他指，在參選期間亦有注重居住該區的外來人口，如外國人等，特意印製英文宣傳單張，反應理想。

被問到當選後的地區政策，包括如何爭取今次選舉中無支持他們的選民等。邱汶珊表示，她會以過往的工作精神，無差別服務居民。陳振哲認為，作為區議員的本分，是先反映民意，會為當區居民爭取便民措施。