【區議會選舉】素人擊敗梁福元父子　司徒博文：查7.21是首要工作

區議會選舉上周日落幕，民主派取得史前無例的大勝，其中在元朗「十八鄉西」和「十八鄉中」，動元十八成員司徒博文和方浩軒分別擊敗鄉事派梁福元及其子梁明堅。 司徒博文今早（28日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，九月底才決定出戰「十八鄉西」，參選旨在讓選民「有得揀」，他坦言當初研判當選機會微，因對手梁福元屬鄉事派重量派人物，形容贏選是「有幸」。他指當選後不會只談政治議題，希望透過民生議題與居民建立良好關係。

司徒博文以3,391票擊敗轉戰直戰的梁福元，本身住在屯門的司徒博文曾任新聞工作者，對棕土等政策議員有認識。（資料圖片/吳煒豪攝）

原居民「低調支持」

司徒博文以3,391票擊敗轉戰直戰的梁福元，本身住在屯門的司徒博文曾任新聞工作者，對棕土等政策議員有認識，他在九月底才落區。司徒博文指，「十八鄉西」的選民有一半是原居民，自己的團隊亦有原居民，成員以年輕人為主，又指有原居民投票支持他，但他們希望「低調支持」。司徒博文在政綱表明要徹查元朗「721事件」，重申「五大訴求，缺一不可」，他認為選舉結果反映居民支持其政治訴求。

司徒博文提及，「十八鄉西」的交通問題非常嚴重，多年仍未解決，因此當選後不會只談政治議題，希望透過民生議題與居民建立良好關係。

出戰「十八鄉中」的方浩軒，以4,013票大勝取得2,473票的梁明堅。方本身住在本區，該區由上屆自動當選開始，已留意著今屆有否有人參選。「十八鄉中」並非只得鄉村，還有很多新屋苑，「係咪唔應該只得鄉事聲音呢？」他指出，住在屋苑的居民多年來飽受交通問題困擾，加上鄉事派議員過往只集中在解決鄉村問題，垃圾站、街燈暗等問題多年未解決，故認為投票予他的人並非只是因政治立場，還與對現狀不滿有關。

方浩軒和司徒博文均表示，調查「721事件」是首要區議會工作，「要有一個安全嘅社區，先可以再講建設」，他們希望下屆區議會設「721」調查工作小組，追究涉事人物。