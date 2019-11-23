【逃犯條例】張建宗央視專訪：定如習近平期望果斷執法

反修例風波經歷超過5個月，政務司司長張建宗接受中央電視台專訪時，再次強調香港政府有信心、有能力止暴制亂。 張建宗表示，正如國家主席習近平期望，香港政府一定會果斷執法，亦會上下一心面對目前難關。他表示，政府面對的挑戰是香港前所未有、好大好大的挑戰，政府一定要沉着應對、謹守崗位，又指「一國兩制」一定要成功實踐，不能動搖。

國家支持讓港府很有信心守衛香港

張建宗又說，國家給予支持讓港府很有信心，也是港府的強心針，所以香港政府一定要勇往直前、無畏無懼地守衛香港、守護香港。

他指今日的香港比回歸前的香港更加繁榮，回歸22年來保持世界最自由經濟體，充份驗證香港回歸之後更有發展機會，比以前更進步，所以要好好珍惜這些成就，珍惜國家提供的很多機遇。

張建宗表示，國家給予支持讓港府很有信心，所以香港政府一定要勇往直前、無畏無懼地守衛香港、守護香港。（央視截圖）

相信大灣區及一帶一路助經濟多元化

張建宗相信止暴制亂之後，香港回復正軌，要快馬加鞭做好復修工作，讓香港回復元氣，重新上路。

他重申國家政府給予的支持，是給香港很大的動力和機遇，提供多一條發展的跑道，所以香港要抓緊機遇，融入國家發展大局。他覺得大灣區和「一帶一路」肯定是重要平台，讓香港經濟進一步多元化。

至於區議會選舉，張建宗表示是一次很大規模的選舉，政府動員了兩萬多名公務員提供協助，希望可體現香港這個公平、公正、誠實、安全的選舉，相信這是市民、社會的期望。他強調政府會盡一切努力，確保選舉能夠順利、安全、有序進行。