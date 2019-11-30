【逃犯條例】張炳良：檢討委員會不能取代獨立調查　倡開放政制

前運輸及房屋局局長張炳良，及嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣今日（30日）出席商台節目，期間談及香港近日政治局勢。 張炳良評論政府近日打算成立檢討委員會，以檢視近月社會運動的成因時，坦言檢討委員會「無幫助，唔湯唔水」，認為獨立調查委員會有法定權力，能夠傳召證人、亦有法律保障證人及公開聽證會等，檢討委員會不能取代其功能，並指成立檢討委員會與回應坊間訴求是兩件事。張炳良亦認為，政治制度要開放，才能夠吸引到有能力的人才從政。 李彭廣則認為，政府短期可以成立獨立調查委員會及進行某種特赦等方式，以達到降溫效果，中長期而言要在政治制度上改革，以便招募政治領袖進入政府。

運輸及房屋局前局長張炳良坦言，檢討委員會「無幫助，唔湯唔水」，無法取代獨立調查委員會的功能。（資料圖片）

建制派需學習當在野黨

兩人亦有討論區議會選舉對未來政局的影響，張炳良認為非建制派在多區勝出，證明支持非建制派的民意均勻。但勝選的非建制派新丁日後仍然面對挑戰，因為地區民眾習慣區議員處理個案及地區服務，而建制派最大的挑戰是需要學習當在野黨。李彭廣則認為，過去政治領袖沒有做和解工作，令社會累積不滿，導致非建制派大勝及第一次地區全面執政，而非建制派能否善用多數派的角色，將過往承諾轉變成實質地區改善非常關鍵。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣則認為，非建制派能否善用多數派的角色，將過往承諾轉變成實質地區改善非常關鍵。（資料圖片 / 高仲明攝）

建制派內部變化 影響中央研判

談及區議會的職能時，張炳良認為政府許多政策如房屋及交通政策，即使毋須區議會同意，都會諮詢區議會。而非建制派議員進入議會後需要與政府合作，是在制度內解決分歧，對社會是好事。李彭廣補充，香港社會現時難以包容異議聲音，民眾及當權者都各走極端，無助解決困難，認為需要大和解。而非建制派議員進入建制，屬於建制一部分時，兩者就會有交集。

張炳良亦認為，非建制派在區議會大勝後，增加對特首選舉的影響力，建制派內部亦有變化，影響中央研判。李彭廣估算政府有機會在來屆立法會選舉喪失議會主導權，而非建制派或會就特首選舉與商界協商及討價還價，形容中央對特首選舉的安全系數是「前所未有的低」。他亦表示中央政府不應將香港問題全數歸於外部勢力，而是應正視內部管治問題，爭取港人民心，令香港「不為外力所用」，而非邊緣化及打壓香港。