【逃犯條例】陳恒鑌轟政府處理堵路不力：令市民失望、損建制形象

區議會選舉應埃落定，雖然建制派已受重挫，與港府的表現有多大關係？民建聯新界西立法會議員陳恒鑌批評政府，過去多個星期處理示威堵路問題不力，「曾以電話聯絡運房局高層提建議，但完全無回應、無反應」，以致西隧塞爆未見紓緩，間接令作為政府「盟友」的建制派形象受影響。

吐露港公路被堵、紅隧停用期間，陳曾建議政府與西隧商討暫停收費，以加快車流，紓緩擠塞，但官員未有接納。（資料圖片／(盧翊銘攝））

陳恒鑌接受《香港01》訪問指，過去幾個星期激進示威大範圍堵路，造成多區交通阻塞，但政府反應遲緩，令人無法接受。舉例一，示威者在中大二橋擲物堵了新界東交通大動脈吐露港公路，居民出入不便，惟當局要五日後才開設航線駁通大埔至烏溪沙，「慢到不得了」。舉例二，吐露港公路封後，新界東居民紛紛「兜路」改以三號幹線、汀九橋出市區，造成西隧車流暴增，加上示威者其後佔據理大導致紅隧停用，西隧更加塞上加塞，政府卻未有相應措施紓緩西隧困局，「唔止新界東，整個新界西都受災」，居民怨聲載道。

陳恒鑌批評，政府官僚主義，高高在上，是造成處理堵路不力的主因。他說，紅隧被堵停用期間，他曾建議政府與西隧商討暫停收費，以加快車流，紓緩擠塞，「但係官員停留在『隧道一免費就會塞爆』的觀念，你估輪米咩？唔通市民會貪得意去捱塞車？」

他續指，曾透過文字向運房局高層官員表達意見，「叫他們快點處理，但無反應，又無回應，大埔可以有航線接駁烏溪沙，為何不可在荃灣用船接駁居民出中環？」陳恒鑌批評官員「不接地氣，高高在上」。

雖然無法下結論指，政府處理堵路不力，是建制派選情不利原因之一，但陳恒鑌在訪問中一再強調，「政府回應民生問題遲緩，令市民失望，就會影響建制派形象」。