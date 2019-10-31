【萬聖節】海洋公園取消哈囉喂活動　中學生帶旗袍趕到始知摸門釘

早前有傳有海洋公園員工不滿萬聖節表演節目疑遭政治審查，擬於今日（31日）罷工抗議，海洋公園昨日突然宣布取消今日的「哈囉喂全園祭」項目。 有居於深圳的台灣旅客專程到海洋公園參加「哈囉喂全園祭」活動，對活動取消大呼「好可惜」。亦有從沙田趕來的中學生帶備旗袍打算入園，惟到場後才知道活動取消，感到非常失望。

下午4時許，園內遊客陸續離開。(侯彩琳攝)

海洋公園昨日（30日）宣布，鑒於社會現今狀況及面對多方不同意見，再加上港島多區會有公眾活動，公園為顧及遊人和員工的安全，經過審慎考慮後，決定取消今日的「哈囉喂全園祭」項目，公園將於6時關閉。

下午4時許，就記者現場所見，港鐵海洋公園站B出口關閉，據職員稱，b出口於今早關閉。旅客需要經路面、越過馬路再乘搭扶手電梯前往海洋公園。同時，海洋公園內遊客亦陸續離開公園，職員稱公園將於下午5時停止售票。

在深圳工作的台灣遊客李小姐對公園取消「哈囉喂全園祭」大呼「好可惜」、「有點傻眼」，她今早到公園後才知道活動取消，惟「不來都來了」故仍購票入園。李小姐稱，原本十分期待「哈囉喂」活動，因活動取消，只好提早離園去行街。

中學生到場才知取消：來回地獄又折返人間

另外，有10名沙田區中學中六生準備入園，惟他們到場才知道「哈囉喂全園祭」已經取消，但仍會入場。有同學稱，對海洋公園取消活動「非常失望」，原本十分期待今晚的活動，更專程在考試週抽空到場，他形容自己心情如「來回地獄又折返人間」 。而當中有一名男同學更帶上旗袍，打算到園內參加「哈囉喂全園祭」時穿著，又有同學帶著溫習筆記，聲稱會「一路排隊一路溫書。」

其中張同學又笑言對參加海洋公園「哈囉喂全園祭」「期待咗19年」，早前亦有聽聞有公園員工發起罷工，惟對公園有信心，故仍到場支持，惟活動最終取消，令他感到失望。

傳高層審查演出內容惹員工不滿

早前網上流傳海洋公園「哈囉喂」項目，一個名為「地獄巨星賀台慶」演出，由8月開始排練，期間高層已多次審查內容，當時並無認為有問題。但有消息指，經過「藍絲」員工「篤灰」、網上有人發文批評、傳媒報道後，園方高層就要求演員修改演出內容，更撤換主持，即時安排後備人員頂上其位置，「演出一個完全乾淨無立場嘅演出」。事情引發員工不滿，並有人計劃在萬聖節前夕發起罷工抗議。

海洋公園昨晚宣佈，鑒於今日港島會有公眾活動，為顧及遊人和員工的安全，經過審慎考慮後，決定取消一連四日的「哈囉喂全園祭」。公園將有關決定跟同事溝通，表演員可以照樣計薪。公園對受影響的遊客致歉，持有海洋公園當日門票的遊人，可於官方網站查詢退票詳情。