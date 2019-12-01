【逃犯條例】港大畢業禮取消　梁卓偉盼歷絕望冬天　迎希望之春

反修例示威風波持續近半年，醫療界及學術界被捲入這場政治風波旋渦。各大學的畢業禮都幾乎全取消或押後，港大醫學院院長梁卓偉發表院況咨文表示，首年第二學期仍有35%課程要改為網上教學，第二年的課程亦會引入類似靈活安排。面對艱難時刻，梁卓偉形容目前活在「絕望的冬天」，期望春天可帶來希望。

醫學院院長梁卓偉發表院況咨文，闡述港大醫學院成就，及來年計劃與願景。（港大圖片）

梁卓偉表示，被問及大部分學生及醫護人士為何特定政治傾向，或被認定有政治傾向，他解讀說高等教育及醫療部門一直處於政治風波的風眼中，認為接受培訓時，同時被灌輸同理心概念，判斷是否專業在於是否站在病人、弱者及溫順的一方那邊。他引用孔子格言「有教無類」及希波克拉底誓言的現代版提及「我將不容許有任何年齡、疾病、殘疾、信仰、國族、性別、國籍、政見、種族、地位或性向的考慮介於我的職責和病人間」，指出無論是多麼頑固的態度或行為，均不會輕易放棄責任。

梁卓偉認為，真正的敬業精神是履行理性、追求更大利益的共同價值觀精神及個人關懷的熱心，又感慨地說雖然目前活在絕望的冬天，期盼春天能帶來希望；同時也期望更多人將「我們」放在「我」之前，若能做到，相信「疾病」也能轉為「健康」。

We are living through the winter of despair, may spring bring hope. I take comfort in that hope that more of us will put “we” before “I”. If one replaces “i” with “we”, then “illness” becomes “wellness” indeed. 港大醫學院院長梁卓偉

早前港大圖書館大樓外的樓梯被雜物堵塞。（資料圖片 / 林若勤攝）

近月風波令課程受到影響，梁卓偉指首年第一學期的57%的教學講課及第二學期的35%教學講課已從正式時間表中移除，改為網上教學；類似的靈活安排也引入第二年課程，會在2020/1學年實施。他又宣布，將於成立140週年之際再招募140個教授，同時指自6月以來形勢令學院加倍下定決心，應對挽留和招募優秀人才的短期挑戰，及要把握政府長遠致力於創新及科技所帶來的新機遇。

梁卓偉亦總結過去一年的成果，並提及新一份財政預算案預留160億元專款，供教資會資助大學增建或翻新校舍設施、添置科研設備，學院已提交標書，期望利用撥款開發及提升研究硬件；在軟件上亦要重組臨床試驗中心，以應對迅速擴展的大灣區及內地以外的市場。他亦提及港大醫學院至今已預留6,430萬元用以配對政府首個配對資助計劃，認為近月社會動蕩及其影響或帶來艱巨挑戰，但仍希望能成功。