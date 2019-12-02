【居屋2019】錦暉苑露台盛惠31萬　旭禾苑迷你儲物室索價20萬起

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，早前已完成攪珠程序，房委會今日（2日）公佈價單資料，料最快下周一揀樓。 今期推售的新居屋單位，是復建居屋後歷年最多。值得注意是，火炭旭禾苑、馬鞍山錦暉苑的部份單位設有隔音露台，按照單位的呎價計，料每個露台盛惠最少18.89萬元，入場費低的錦暉苑露台價值最高，盛惠31萬元。而旭禾苑有單位設間隔三尖八角的「奇則」儲物室，每個價值20萬元起。

火炭旭禾苑部份單位設有露台，亦有「三尖八角」的儲物室。（資料圖片）

火炭旭禾苑共830伙，其中84伙設有露台，分佈於6號及7號單位。有關單位的實用面積為294平方呎，減音露台面積佔29平方呎，即約單位面積的一成。

根據價單所示，單位呎價由6,514至7,412不等，每個隔音露台盛惠18.89萬元至21.49萬元。

旭禾苑部份單位設一個五角形的無窗儲物室（紅圈示），按呎價計算，每個價值最少20萬元。（房委會圖片） 五角形「黑房」儲物室 最貴29萬 除了露台外，旭禾苑亦出現間隔三尖八角的「奇則」，在14至18號室中，單位於大門口旁邊設一個無窗儲物室，面積雖然與廚房相若，但形狀卻呈斜角形，實用性有限。 售樓書顯示，旭禾苑14至17室的儲物室面積約35.16平方呎，按單位呎價約5,727至7,260元計算，即每個儲物室價值約20.13萬元至25.52萬元。至於18室單位，其儲物室更達約40.05平方呎，若以位於44樓的最高呎價7,266元計算，即該單位的儲物室價值29.10萬元。

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