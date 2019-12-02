【新居屋2019】價單出爐！冠德苑樓王料向維港　錦暉苑最平156萬

社會新聞
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6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，早前已完成攪珠，惟因應社會情況，原定上月21日開始的揀樓程序延遲，價單及屋苑說明書亦遲遲未有公佈。

房委會今日（2日）在網上公布價單，今期居屋「樓王」單位位於何文田冠德苑A座26樓6室高層單位，售價為約529萬元，呎價為為9,375元，相信極大機會可以遠眺維港景色。

何文田冠德苑：何文田常樂街冠德苑是今期屋居平均呎價最貴項目，樓王單位售529萬元。（李澤彤攝）

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樓王位於何文田冠德苑

今期樓王位於冠德苑A座26層6室，屬高層單位，實用面積563呎。有關單位都可以間成三房單位，主人房可有「套廁」，售價約為529萬元，呎價為9,375元。參考售樓書，單位向南，相信極大機會可以遠眺維港景色。

此外，冠德苑除了處於豪宅地段外，最大賣點之一亦鄰近名校網，料樓王單位深受家庭買家歡迎。

馬鞍山錦暉苑入場價僅156萬

至於入場單位於錦暉苑1樓4室，售價為約156萬元，實用面積為276呎，平均每呎售5,634元。單位屬開放式設計，由於面積較細，適合單身人士居住。

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最高呎價達7,640元

錦暉苑最高呎價的單位，則位於34樓2室，實用面積為455呎，售價約348萬元，呎價高達7,640元。

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