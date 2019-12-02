【新居屋2019】價單出爐！冠德苑樓王料向維港　錦暉苑最平156萬

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，早前已完成攪珠，惟因應社會情況，原定上月21日開始的揀樓程序延遲，價單及屋苑說明書亦遲遲未有公佈。

房委會今日（2日）在網上公布價單，今期居屋「樓王」單位位於何文田冠德苑A座26樓6室高層單位，售價為約529萬元，呎價為為9,375元，相信極大機會可以遠眺維港景色。