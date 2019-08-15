泳池水有幾多尿液？ 用氯消毒加上尿液產生化學物影響眼睛呼吸道

最近天氣非常炎熱，很多爸爸媽媽會帶小朋友到泳池游泳。雖然大多數泳池都聲稱每星期會消毒清潔，不過，加拿大有研究發現，約84萬公升水量的泳池內，有接近75公升尿液，而泳池用作消毒的氯，接觸尿液中的尿素後，會產生如氯化氰（CNCI）及三氯化氮（NCl3），產生出刺激物，引致雙眼發紅，甚至流鼻水、咳嗽。



加拿大亞伯達大學（University of Alberta）一項研究指出，泳池水刺鼻的氣味並非漂白水的味道，而是由汗液、尿液、皮脂混合發酵而成。

這項研究在加拿大進行，由於當地人日常飲食中容易攝取酸奶，而酸奶中含有的甜味劑「安賽蜜」，難以被人體吸收，新陳代謝排出體外後亦難以在水中被分解。研究團隊檢測31個公共游泳池及熱水浴缸，透過泳池水中的甜味劑分析含有多少排泄物。

研究發現，一個84萬公升水量的泳池平均含尿量高達75公升，相當於約125支600毫升樽裝水。平均每個泳池中尿液約佔0.01%。



氯氣不能「消毒」尿液

普遍泳池都是用「氯」消毒，國際期刊《Environmental Science & Technology》曾發表論文指，游泳池中氯氣不能將尿液變成無害，兩者結合反而會產生有害物質，如氯化氰（CNCI）及三氯化氮（NCl3）。當中氯化氰是有毒化合物，會危害器官如肺部、心臟及中央神經系統，三氯化氮則會導致急性肺損傷。

專家指不少人在游泳後會雙眼通紅，原因是尿液、汗水及塵埃與氯氣中的化學物結合，產生出刺激物，引致雙眼發紅，甚至流鼻水、咳嗽。

現時在康文署轄下的公眾游泳池，會定期進行池水水質檢測，主要檢測項目包括氯氣剩餘量、酸鹼度、細菌總數、大腸桿菌及霍亂弧菌，並未有檢測泳池水內三氯化氮的濃度，而本港的公眾游泳池也不時因發現排泄物而需要封池進行清潔。

兒科專科醫生陳欣永表示若三氯化氮的濃度過高，會出現刺眼、眼痛、眼癢等情況，甚至會影響呼吸系統，造成呼吸困難、咳嗽等，長期接觸高濃度氯氣泳池水更有機會導致神經系統受損。

陳欣永醫生補充，氯化氰和三氯化氮皆能透過皮膚滲入身體，影響中樞神經系統。而小朋友抵抗力較弱，接觸泳池水有機會引致肺部感染，影響眼睛及呼吸道。

