環團：半數飲品樽招紙用PVC　高溫燃燒可釋二噁英　促飲品商停用

一場已持續近半年的反修例風波，「二噁英」危害成關注，這種有毒化學物質可透過燃燒含氯的聚氯乙烯（即PVC塑膠或三號膠）釋放。 有環團早前抽檢香港及內地62個膠樽飲品塑料標籤樣本，發現高達一半樣本使用PVC，擔憂這「老鼠屎」混入回收再造過程，進行廢塑膠拉粒時會污染其他物料及影響回收價值。此外，高溫燃燒PVC釋放的二噁英會致癌、損害神經系統，雖然本港焚化爐未落成，但部份塑料會運往外地成助燃燃料，擔憂令有害物質轉移。

朱漢強擔心，當本港塑膠回收系統不濟、PET膠樽回收率去年更跌至0.2%，若PVC物料混入回收再造過程，可污染其他物料。（資料圖片）

綠惜地球與內地環保組織「無毒先鋒」早前開展聯合測試，透過可準確檢測含氯元素的含量成份，以及直接檢測物品是否為PVC塑膠的X射線熒光分析儀（XRF），抽驗來自香港、北京及廣東62個膠樽飲品塑料標籤樣本（各佔28個、10個和24個）。在28個本地樣本中，13個（即46%）使用PVC標籤，包括維他、屈臣氏、道地、鴻福堂、葡萄適等牌子。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為， 屬PET的膠樽及屬PP的樽蓋均有較佳的回收價值，但包裹樽身的標籤可用上 PET 、PVC和PE，擔心當本港塑膠回收系統不濟、PET膠樽回收率去年更跌至0.2%，若PVC物料混入回收再造過程，可污染其他物料，拖累再生塑料的質量和價值。他補充，有部分塑料會運往台灣成助燃燃料，若當地空氣污染監測不足，高溫燃燒時或釋放二噁英，令有害物質轉移外地。

飲品標籤寫PET 被檢出屬PVC

朱漢強又指，本地近半樣本使用PVC標籤，結果令人失望，希望飲品生產商在生產者責任制落實前，先棄用PVC，改用PET或PE，其後做法可進一步擴展至超市即棄塑膠，例如雞蛋盒、膠托盤。對於維他旗下九個樣本中，有七個標籤含PVC，他認為比例偏高；當中兩個內地樣本包裝標註為1號PET，但標籤被檢出屬PVC，維他後才解釋指標註僅指樽身，而非標籤。維他亦回覆環團查詢時指，中國部份產品標籤已轉用其他物料如 PET，本港產品期望於明年內作出改動。

至於內地膠樽飲品方面，在34個內地樣本中，18個（即53%）使用PVC標籤。朱漢強指內地目前沒規限膠樽飲品塑料不可使用PVC法規，無毒先鋒期望國際飲品企業堅守其全球承諾，確保在中國市場不再使用PVC材質標籤及其他任何有毒化學品；康師傅、怡寶等中國飲品業的龍頭企業，更應率先作出淘汰PVC承諾。

警方多次使用催淚彈驅散示威者，令人擔憂會否釋放危害人體的二噁英。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

台韓相繼包裝去PVC化

台灣自2005年已明定飲品膠樽使用PVC時，業者須額外承擔回收處理費，前年PVC塑膠容器用量，僅佔總塑膠容器用量的0.29%；至今年七月起台灣環保部門更提高收費4.7倍，由現行的每公斤18.5元台幣(約4.8港元)，調升至87元台幣(約22港元)，進一步促使業界減量。南韓環境部亦宣布，12月25日起禁止飲品樽等包裝物料用上PVC。

綠惜地球希望，本港環保部門在PVC規管上勿「繼續食塵」，又呼籲消費者拒買即棄飲品，避免成為製造有害塑料垃圾的幫兇。

環保署回覆表示，塑膠飲料容器上的PVC標籤屬容器包裝物料一部分，會在制定生產者責任計劃細節安排時一併考慮。