今年首十個月捕獲逾1.9萬隻活鼠 　按年升44%　食衞局：漸見成效

社會新聞
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香港鼠患問題一向嚴重 。參考立法會食物安全及環境衞生事務委員會最新文件，食環署於今年首10個月，便捕獲超過19,000隻活鼠，堵塞約1萬個鼠洞，兩者皆較去年同期增約44%。食衞局認為，數字反映各部門的滅鼠工作漸見成效，未來會持續加強工作，包括研究提升鼠餌及捕鼠器效果、進行不同規模後巷改善工程等。

食衞局表示，會跟進上月初訪港的英國鼠患專家意見，包括提升鼠餌及捕鼠器效果。（資料圖片）

食衞局最新一份文件顯示，自今年5月開展全城清潔行動，針對鼠患的執法宗數和捕獲的老鼠數目均有增加。單單在今年10月，便捕捉了2,305隻活鼠，較去年同期增加近千隻。另外，截至10月底，捕獲的活鼠數目為19,106隻，較去年同期的13,264隻，上升了44%。而堵塞的鼠洞數目亦增加了四成，由去年的7,698個，增至10,831個。

食衞局認為，全城清潔有助喚起市民保持環境衞生意識，各部門的加強清潔及滅鼠工作亦漸見成效。局方表示，上月初訪港的英國鼠患專家訪港，提供改善方法，包括增加市民參與度，提升鼠餌及捕鼠器效果的方法等，強調會跟進相關意見，未來亦會繼續加強與區議會、地區團體合作，以推動滅鼠工作。

另外，食衞局根據社區意見和衞生情況，識別出需進行改善工程的後巷，將按需要進行不同規模的改善工程，包括局部重鋪，初步預計涉逾30條後巷。

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