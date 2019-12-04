【沙中線】東鐵線設施受損未按計劃試車　過海段延至2022年通車

沙中線紅磡站去年起被揭工程問題，港鐵至今確認「屯馬線一期」明年首季分段通車，即先啟用大圍至顯徑、鑽石山及啟德三個新車站。 而原訂2021年通車的沙中線過海段（即紅磡至金鐘段），運輸及房屋局向立法會提立文件指，自10月起東鐵線設施多次受破壞須進行緊急檢查及維修，導致原本進行的工程被迫取消，且未能按計劃試車，料過海段需延至2022年首季才能通車。

運房局向立法會提交文件，提及東鐵線設施自10月起多次受破壞，導致原本進行的工程被迫取消，未能按計劃試車，料沙中線過海段延至2022年首季才能通車。（資料圖片）

運房局就沙中線工程最新進展向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，提及東鐵線受破壞，工程團隊未能按原定計劃進行東鐵線新信號系統的行車測試工作、更換新九卡列車及路軌分岔口新線路接駛工程，故此須將沙中線南北走廊（紅磡至金鐘段）的通車日期延至2022年首季。

同時又指，東鐵線設施自10月起多次受破壞，當中涉及沙中線南北走廊工程下新安裝的信號系統及機電設施。經初步檢查後，受損系統及設施包括至少80組沿路軌鋪設的管線，總長度約70公里，初步估計需更換其中約35公里；而多組軌旁信號裝置，受影響範圍達4公里。



港鐵需重新採購及更換受損設施，並再次安裝及進行測試。運房局表示，港鐵須就事件對沙中線工程影響進行全面評估，而路政署初步估計需要更長時間，方能完成餘下工程。

沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失合共6成施工記錄「檢查及測量申請」。港鐵表示，已完成屯馬線其他五個車站，包括顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺及土瓜灣站關鍵文件記錄審核工作。（資料圖片）

至於「屯馬線一期」，港鐵則在10月28日經已展開試營運，包括模擬實際營運環境操作、培訓員工熟習系統操作及營運環境，惟港鐵表示，過去數月公眾活動令部分屯馬線一期車站設施受損，包括車站出入口玻璃破損及車站外牆被塗污等，現時受損的車站已用防火面板圍封。



為配合「屯馬線一期」通車，運輸署將加強接駁啟德及顯徑站的公共運輸服務，包括開辦專線小巴68S號線、城巴22M號線、以及九巴5A號線；而港鐵亦會與其他公共交通服務營辦商提供轉乘優惠。

沙中線工程造價方面，截至2017年12月公布，主體工程造價上升至873億元。而屯馬線分段開通，港鐵則會撥備20億港元以準備及落實分段通車的費用，以及支付紅磡站月台加固工程的額外工程開支。港鐵將與政府磋商，就紅磡站相關事件、分段通車、相關開支以及工程整體造價估算達整體解決方案。