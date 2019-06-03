精神病患者年輕化　35載精神科醫生：有家長壓力爆煲要求助

香港生活節奏快、壓力大，不少人出現情緒、精神問題，約13%市民患有一般的精神病，而兒童及青少年個案達到3萬宗。在公立醫院服務35載、現任東區尤德夫人那打素醫院精神科顧問醫生鄧麗華表示，近年來精神病患者年輕化趨勢，也促使成人個案增加，有父母因為子女情緒問題而出現壓力要求醫，甚至有長者因為孫兒不停轉換工作，自己也倍感壓力而要求助。 本月退休的鄧醫生關注精神科醫生流失居高不下情況，促醫院管理局推出挽留人才措施，臨別贈言，也勉勵同事要保持盼望，盡心盡力做好每日的工作。她在短休數月後，將透過「特別退休後重聘計劃」，重返前線治療病人。

鄧麗華醫生即將退休，任內經歷香港公立醫院精神科艱巨時期。（李澤彤攝）

1983年成立外展隊幫助院外病人

1993年從香港大學醫學院畢業，鄧麗華成為了一名精神科醫生，並先後在瑪麗醫院、青山醫院、九龍醫院和東區醫院服務，經歷過不少起伏。她引述中文大學研究結果，本港有13.3%的成人存在精神問題，而兒童精神健康情況也日趨嚴重。她認為對待病人應以復元為本，同時需要醫院與社區合作；她在1997年時，更設立了港島東精神科服務及外展隊，在醫院外幫助病人。

鄧麗華曾見證青山醫院有逾2000名住院病人的「盛況」。（資料圖片）

青山醫院逼爆 曾險遭病人襲擊

35年的職涯，鄧麗華曾見證香港公立醫院精神科的艱難時刻——青山醫院曾經有逾2,000名住院病人，病床之間幾乎沒有空間上落，一名醫生更要負責超過100名住院病人。

惡劣的環境也令醫生診治過程不順利，鄧麗華回顧當時和一名病人商量減少藥量，引起病人恐慌，舉起手就要襲擊自己，「好彩當時有其他醫護人員在，否則一定被打。」

近年來，兒童及青少年的精神情況亦令人擔心，中大調查顯示，2011年至2016年期間，公營醫院接收到的兒童及青少年精神科服務個案，5年間增50%至近3萬人。鄧麗華雖是診治成人患者的，但直言亦受到影響，她收到不少因為子女情緒出現問題而備感壓力的父母前來求診，更曾經有一位長者病人，因孫兒不停轉換工作而壓力甚大，情緒出現問題。

精神科醫生流失率近一成

根據食衛局數據，在17/18年度公立醫院精神科醫生流失率位列第四，高達7.3%，鄧麗華表示，現時東區醫院精神科的情況未算最嚴重，但一名醫生每日亦要為20名左右病人覆診。她認為，當局需要考慮如何挽留人才的問題；而每一位仍在崗位上的醫生，要明白公立醫院的工作不是「單打獨鬥」，亦要保持盼望，「就如同天氣一樣，有時有烏雲，有時會放晴。」

即將60歲的鄧麗華，今年6月退休。最近她亦獲頒醫管局傑出員工獎，用以獎勵、表揚她的傑出表現。目前，她已經參與了醫管局「特別退休後重聘計劃」，最快在今年9月返回東區醫院精神科服務。