【健康】研究：空氣污染與精神病有關　　患抑鬱症機會增加50%

根據一項新的大規模研究顯示，空氣污染問題加劇不僅與身體問題（如心肺疾病）有關，還與抑鬱症、精神分裂症和躁鬱症等心理健康問題有關。

發表在本周最新一期的《PLOS生物學》雜誌上的研究表明，在美國和丹麥，空氣污染水平上升和空氣品質的下降，與躁鬱症的發病率平均上升29%有關。（資料圖片）

這項名為「環境污染與美國和丹麥患精神疾病的風險增加有關」的研究，發表在本周最新一期的《PLOS生物學》雜誌上。

在這項研究中的數據來自美國和丹麥的兩個獨立資料庫，前者包括1.51億人，後者包括140萬人。來自美國的數據在2003年至2013年期間收集，屬個人單項數據，並與環境數據相關聯；丹麥參與者則是在1979年至2002年底出生，並紀錄了他們出生後頭10年曝露於污染環境的數據。此外，研究人員還收集了美國環境保護局（EPA）縣級環境品質指數（EQIs）和丹麥個人接觸空氣污染水平的資料。

根據一項新的大規模研究，抑鬱症、精神分裂症和躁鬱症等心理健康問題與空氣污染問題加劇有關。（資料圖片）

結果顯示，丹麥的數據反映空氣污染和精神健康問題有著密切的聯繫，與吸入空氣品質更好的人相比，吸入污染空氣的人患上人格障礙的機會高出162%，患精神分裂症的風險增加了148%，抑鬱症患病率亦增加了50%。

研究作者寫道，丹麥的分析表明，在每個人生命最初的幾年，吸入品質差的空氣會增加患上躁鬱症、精神分裂症、人格障礙和嚴重抑鬱症共四種精神疾病的風險。在美國的資料中，他們看到躁鬱症的趨勢與丹麥類似，但精神分裂症和人格障礙的風險則不存在。

該研究的主要作者、芝加哥大學醫學和遺傳學教授安德列·雷茨基（Andrey Rzhetsky）在一份聲明中指，污染物進入大腦的方法有多種，一旦它們進入大腦，就會引起異常過程，如炎症。（資料圖片）

研究小組解釋說，大腦以各種方式暴露在空氣的污染物中，例如通過鼻子直接吸入，或者可以通過血流間接到達肺部。無論用哪種方式，污染物化學物質都會到達大腦，也會導致神經炎症。

結果還表明，隨著地球變暖，空氣污染往往隨著煙霧的形成而加劇。研究人員發現，有色人種以及屬於美國低收入群體的人居住在污染較嚴重的地區附近。這些人獲得醫療保健的機會也較差，因此也面臨更大的精神健康不良風險。

這項研究有其局限性，包括沒有考慮到許多已知影響心理健康的因素，包括精神病家族史或欺淩等。（資料圖片）

根據該研究的主要作者、芝加哥大學醫學和遺傳學教授安德列·雷茨基（Andrey Rzhetsky）及其同事稱，這項研究是一個警鐘，令政府和研究人員關注環境影響對心理健康的影響，並採取必要措施改善空氣品質。

研究作者總結指，他們觀察到曝露於環境污染和精神疾病患病率上升之間，有著強烈的正關係。然而，這些強大的關聯並不一定意味著因果關係，需要進一步的研究，以評估空氣污染的神經炎影響是否與其他壓力引起的疾病使用共同途徑。

（資料來源：News Medical，The Guardian）

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