古諮會擬列三法定古蹟　包括灣仔玉虛宮、上水味峰侯公祠等

根據古物古蹟辦事處向古諮會提交的文件，建議將東區黑角頭石刻、灣仔隆安街玉虛宮及上水的味峰侯公祠列作法定古蹟，古諮會將於下周四（13日）開會討論。 當中灣仔玉虛宮及味峰侯公祠現時均獲評為一級歷史建築，而於玉虛宮內的三所建築物中，以於1863年落成主樓的歷史最悠久；至於味峰侯公祠則於1788 年興建；黑角頭石刻則於2018年由公眾發現並向古蹟辦報告。

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位於上水金錢的味峰侯公祠於2010年獲評為一級歷史建築，為舉人侯倬雲清紀念其曾祖父侯聚裴，於1788年（乾隆53年）興建。古蹟辦稱，家祠當年用作祭祖及處理家族事務，同時反映出侯氏當年的社會及經濟地位。家祠採用兩進式設計，而屋頂上亦有細緻的獅子、花的雕塑；其門廊的設計為於本港罕見的傳統中國建築。

於灣仔隆安街的玉虛宮同樣為一級歷史建築，由灣仔居民興建用作拜祭北帝所用。廟宇由三座建築物組成，當中主建築物於1862年動工，並於1863年落成；而另外於主樓左方的建築則於1907年重建，原作公所用途；而右邊的建築則為書院用途。根據古諮會文件，廟宇為代表著灣仔區早期發展的重要歷史地標。此外，廟內門額「玉虛宮」的字樣由清朝名將張玉堂所寫，張玉堂在鴉片戰爭時被調派到九龍作防守大將。

黑角頭石刻於東區歌連臣角。（古諮會文件圖片）

而於東區歌連臣角的黑角頭石刻於2018年由公眾發現，並向古物古蹟辦事處報告。石刻大約有160厘米高、260厘米寬，與於東龍洲、全港最大的石刻體積相近。古蹟辦稱石刻現時情況良好，但由於位置甚為危險，需要設置警告牌提醒遊人。