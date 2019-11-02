【健康湯水】食安中心列食肆靚湯邊款最高鈉　附15款自家湯羹食譜

日常飲食中，你有否想過食肆中的例湯，包括中湯及西湯等，原來大有可能暗藏高鈉。據食物安全中心資料，市面上不少中湯也隱藏高鈉陷阱，食安中心曾與消委會合作，測試本港食肆中常見的13款湯水，以每100克湯水來計算，當中冬蔭功湯的鈉含量最高，粉葛湯最低。

鈉本身有助維持體液平衡，據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。假如攝入過多的鈉，可能會升高血壓，而高血壓或會引致冠心病或中風。此外，體內過多鈉質未有排走，有機會導致液體滯留，從而導致身體浮腫問題。在食安中心與消委會測試的130個樣本中，有2個冬蔭功湯及1個酸辣湯樣本屬於「高鈉」食物，每100克湯水含有超過1.5克鹽（600毫克鈉），即大概飲半碗湯未夠已攝取了約半小匙鹽。

食安中心曾與消委會測試本港食肆中常見的13款湯水，以一碗湯水（240克）來計算，平均鈉含量最高的冬蔭功湯一碗有大約1,270毫克鈉，佔每日建議攝取限量63%。（資料圖片/鍾偉德攝）

食安中心的測試樣本中，如果以一碗湯水（240克）來計算，平均鈉含量最低的粉葛湯有333.6毫克，佔每日建議攝取限量17%；而平均鈉含量最高的冬蔭功湯一碗有大約1,270毫克鈉，佔每日建議攝取限量63%。此外，中心的研究亦發現，即使是同種類的湯水樣本，因應不同食肆的用鹽分量，湯水的鈉含量存有很大差異，其中最大的一款為粉葛湯，最高（220毫克/100克）與最低（27毫克/100克）鈉含量的樣本相差超過8倍，這表示食肆在烹調湯水時能夠有更大空間調低用鹽分量。

按圖了解本港食肆常見的13款湯水的鈉含量測試結果︰

+ 9 + 8 + 7

食安中心建議消費者，外出飲湯時應向餐廳反映想盡量少鹽，若湯水的分量過大，可考慮分次享用或與他人分享。至於，在家自製湯水時要留意用鹽分量或甚至不加鹽。同時，要保持均衡及多元的飲食選擇，限制進食高鹽分的食物。

食安中心建議消費者，外出飲湯時應向餐廳反映想盡量少鹽，並保持均衡飲食，限制進食高鹽分食物。

誠如食安中心建議，住家湯也需限制用鹽分量，不過自家製的湯（非即飲湯）還是比較健康，最主要是可以控制調味分量，或者轉變配料代替鹽來提味。以下有15款中、西、泰式自家湯簡單食譜，比餐廳例湯及罐頭湯更有益。

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參考資料︰食物安全中心