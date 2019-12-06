【器官捐贈】 16歲少年獲換心重生　至今僅8宗心臟移植創10年新低

今年器官捐贈及移植宗數比往年大幅減少，瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷透露，昨天（5日）該院心胸外科剛完成了一宗換心手術，令患有擴張性心肌病的16歲少年得以續命，少年已經清醒，目前情況穩定。 連同昨天的換心手術，今年至今本港只有8宗心臟移植個案，數字是過去10年最低，現時仍有65名病人正等待換心。而肝臟、腎臟的捐贈數目相較以往也大幅減少，同樣創了10年新低，等待換腎的病人輪候時間更長達近4年半。區永谷呼籲市民支持器官捐贈。

區永谷指，今年至今本港只有8宗心臟捐贈及移植個案，宗數是過去10年最低，目前仍有65名病人正等待換心，他呼籲市民支持器官捐贈。（資料圖片／林若勤攝）

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，該名患有擴張性心肌病的16歲少年在2016年發病，翌年植入俗稱「人工心」的左心室輔助器續命，但由於裝置造成心臟滿佈疤痕，有太多黏連的組織，增加移除裝置及換心的難度，昨天的換心手術耗時8小時才完成。少年現已清醒，目前情況頗穩定。

目前仍有65名病人正等待換心

區永谷指，連同昨天的換心手術，今年至今本港只有8宗心臟捐贈及移植個案，宗數是過去10年最低，目前仍有65名病人正等待換心，他呼籲市民支持器官捐贈。他續指，65名病人中約60%已植入左心室輔助器去延續生命，今年瑪麗醫院已為28名末期心臟衰竭病人植入「人工心」，數字在亞洲僅次於日本，可見情況緊急。

截至9月30日，等待換心的病人平均輪候時間長達近23.5個月。 （資料圖片／余俊亮攝）

根據醫院管理局交予立法會的資料顯示，截至9月30日，等待換心的病人平均輪候時間長達近23.5個月。不過，去年全年有17宗換心個案，今年數字明顯大幅減少。

另外，肝臟、腎臟、肺的捐贈及移植宗數也比往年銳減，截至今年9月30日，只有36宗腎臟移植、28宗肝臟移植和6宗雙肺移植，而去年全年就有76宗腎臟移植、53宗肝臟移植和6宗雙肺移植。截至今年9月30日，等待換腎的病人多達2,310人，他們需輪候長達53個月；等候換肝病人有62人，他們也需等待43.2個月。

今年器官捐贈及移植宗數大幅減少，心、肝、腎的捐贈數字都創十年新低。 （香港01製圖）

有醫護人員推測，器官捐贈宗數減少可能與政治事件有關，反政府的憤怒情緒令人缺乏社區歸屬感，亦變得較為冷漠，不太關注器官捐贈。