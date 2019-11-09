首半年逾2000病人輪候腎臟　僅21人捐贈　 陳肇始籲支持器官捐贈

食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）發表網誌說，今日是器官捐贈日，呼籲市民身體力行支持器官捐贈，縮短病者的等候時間，讓他們及早重獲新生。 翻查醫管局資料，2019首半年有2318名病人正等候腎臟移植，期間只有21人捐贈腎臟，出現嚴重的供不應求情況。

陳肇始呼籲市民積極支持器官捐贈，登記「中央器官捐贈登記名冊」。（資料圖片／張浩維攝）

陳肇始在網誌中提到，器官移植對某些器官衰竭病者來說，是延續生命的唯一希望。香港每天都有超過2,000名病者及其家屬苦苦等待器官移植，當中不少病人會因為等不及適合的器官而離世。

陳肇始說，最常用作移植的器官分為遺體捐贈和活體捐贈，而大部分用作移植的器官來自遺體。她呼籲市民積極支持器官捐贈，登記「中央器官捐贈登記名冊」，並鼓勵家人一同登記，以縮短病者等候的時間，使病者能及早重獲新生。

（衞生署網站截圖）

陳肇始透露，至今「中央器官捐贈登記名冊」的登記人數超過31萬人，形容「還有很大的進步空間」。根據醫管局資料，2019首半年有2318名病人正等候腎臟移植，期間只有21人捐贈腎臟；亦有56名病人正等候心臟移植，期間只有2人捐贈心臟。至於肝臟移植的供求失衡情況相對合理，有64名病人正在等候，期間有18人捐贈肝臟。