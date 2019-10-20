中大調查：僅3成受訪者願捐器官　有人誤以為年輕人才可登記捐贈

香港中文大學醫學院今日（20日）公布一項調查，1,000名受訪者當中僅31%人願意捐贈器官，但當中逾六成人從未登記，原因是決心不足、忙碌和懶散；而不願捐器官的受訪者，則有逾8成人表示因個人取態或信仰，亦有3成人希望保持自己的身體完好。 調查揭示，港人對捐器官的認知不足，有31%人不知道中央器官捐贈登記名冊，有人以為只有完全健康人士才可捐器官，更有人以為只有年輕人才有資格登記捐贈。

張源津以今次調查數據推算，本港有近189萬成年人願意捐器官。（中大醫學院提供）

本港每年器官捐贈的宗數只得數百宗，惟截至今年6月30日，全港共有2,711人正輪候器官或組織捐贈，最多人需腎臟捐贈，輪候人數高達2,318人；輪候肺部的患者相對較少，但每年可捐贈單肺和雙肺的宗數只得個位數，以今年上半年為例，至今只得2宗雙肺捐贈個案，沒有單肺捐贈個案。

3成受訪者願捐器官 當中逾6成無登記捐器官

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於今年4月至5月期間，以電話訪問1,000名18歲以上的香港市民。結果顯示，43%受訪者未能決定意向，26%拒絕捐贈，僅31%願意捐贈，不過即使是願意捐器官的受訪者當中，亦有6成6人士從未登記。有52%人士表示決心不足，亦有47.8%人士指太忙，有37.8%人坦承是因為懶散。

此外，香港現行機制是即使已登記，仍須得到家人同意，但四成半受訪者未曾向家人透露捐贈意願。

而不願捐器官的近七成受訪者當中，則有逾8成人表示因個人取態或信仰，亦有3成人希望保持自己的身體完好，有兩成人則稱家人不支持或反對而不願意捐贈。

僅31萬人完成中央登記 張源津醫生：相信仍有一定上升空間

調查亦揭示港人對捐器官的認知不足，有31%人不知道中央器官捐贈登記名冊，中大醫學院外科學系助理教授張源津醫生稱，受訪者對捐器官仍存有謬誤，逾6成人以為只有完全健康人士才可捐器官，更有近3成半人以為只有年輕人才有資格登記捐贈。

張源津以今次調查數據推算，本港有近189萬成年人願意捐器官，惟目前只得31萬人已完成中央登記，張相信仍有上升空間。