【居屋2019】網民再發起周一堵路　房署押後1.5小時開始首日揀樓

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，房委會早前公佈價單資料，並將於下周一（9日）起進行揀樓。 因應有網民於周一發起「黎明行動」，呼籲支持者當日再度罷工及癱瘓交通。房屋署表示，周一首批揀樓時段延至10時半開始。而參考過去經驗，居屋揀樓的最早時段一般為早上9時。

今期居屋將於下周一（9日）揀樓。（資料圖片）

反修例風波未平，民陣將於下周日（8日）發起遊行，有網民要求政府於周日晚上限期回應市民訴求，否則將於下周一再度發起「黎明行動」，包括呼籲市民三罷及癱瘓交通。

今期居屋原定於下周一揀樓。房屋署稱，首天邀請約80名申請者、共分3個選樓時段前往位於樂富的居屋銷售小組選購單位。首批申請者獲邀在上午10時半開始選樓。不過，參考上期居屋經驗，當日首日揀樓的最早時段為早上9時，並安排4節選樓時段。

因近日路面及交通情況作調整

房屋署解釋，鑑於近日發生的路面及交通情況，為了令選樓程序較順暢，認為將選樓時段安排由早上10時半開始較為合適。署方又指，會密切留意包括路面及交通等的社會情況，並不時檢視每天的選樓進度，在有需要及可行的情況下調節選樓時段。

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今期居屋推出六個屋苑，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑，合共4,871伙，全部以五九折出售，樓價介乎156萬至529萬元。