【居屋2019】揀樓須注意5大要點　帶備足夠金額銀行本票

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，房委會今日（2日）公佈價單資料，並將於下周一（9日）揀樓。 房委會早前已完成攪珠儀式，決定30.9萬份申請的揀樓先後次序。若有幸成為居屋大抽獎的「幸運兒」，便要留意以下事項，以免喪失揀樓機會。

何文田冠德苑位處小學屬34校網，有協恩中學附屬小學、馬頭涌官立小學及聖羅撒學校等名小學，中學校網則屬九龍城區，有近10間英中可供報讀。（李澤彤攝）

1. 誰能揀樓

房委會早於今年8月完成攪珠程序，首10個攪珠號碼依次序為48、63、32、03、57、18、80、47、51、56。

申請人能在確認書編號的最後兩個數字中，對應其攪珠的號碼。假設號碼是48，代表你有機會於第一組揀樓。房委會會發出選樓通知信，申請人需要在指定時間前往居屋銷售小組。

2. 出席揀樓人士

申請者、擬成為聯名業主的一名成年家庭成員，必須親自前來選樓及辦理簽署買賣協議手續。若該份申請參加「家有長者優先選樓計劃」，參加的長者亦必須要親自出席。

3. 揀樓時間

申請者需於獲安排的選樓時段前15分鐘到往居屋銷售小組登記。一旦遲到，其選樓次序會被較後次序的其他申請者補上，並會被安排在下一節可行的選樓時段選樓。

若申請者不依約前往居屋銷售小組選樓，即會喪失選樓資格。

+ 13 + 12 + 11

4. 銀行本票

買家須攜同銀行本票及個人支票繳付所需定金，抬頭人為「香港房屋委員會」。

綠表買家：須攜同77,000元的銀行本票。若上述本票金額不足選購單位樓價的5%，定金餘額須即時以個人支票方式繳付，不接受公司支票和現金。

白表買家：須攜同155,000元的銀行本票。若上述本票金額不足選購單位樓價10%，定金餘額須即時以個人支票方式繳付，不接受公司支票和現金。

5. 預留配額

房委會為「家有長者」的家庭申請者預留1,500個配額；一人申請者則有500個單位。在綠白表比例各半下，即綠表及白表的單身人士，分別可得250個配額。

在綠表資格中，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可最先揀樓，其次為參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者，最後則為一人申請者。

至於白表資格，「家有長者」的核心家庭申請者能最先揀樓，之後為其他核心家庭申請者，最後才是單身人士。