【明日大嶼】新加坡發展部長：填海有效應對氣候變化　減少海砂量

團結香港基金今日（17日）舉辦「全球視野」系列講座，邀得新加坡國家發展部長黃循財分享新加坡發展經驗。 發展局局長黃偉綸亦有到場，他於致辭時指出，本港與新加坡的發展模式相似，但於填海方面遠遠落後於後者。他希望藉著明日大嶼人工島填海計劃，可以令發展更以人為本。 黃循財於分享時亦承認兩地有不少相似之處，導致不時會出現比較。他提及當地有逾兩成的土地從填海得來，當中包括僻地重置軍事地帶，以釋出土地供其他用途。他又提及全球面對氣候變化的問題，當地透過新的填海技術、興建更高的海堤來應對及紓緩影響。而社會有聲音指本港可以借鏡新加坡，他強調部分政策或只能應用於新加坡，不能直接搬字過紙。

團結香港基金舉辦講座，邀得新加坡發展部長到場分享當地填海造地政策。（張嘉敏攝）

黃偉綸：港填海落後新加坡

發展局局長黃偉綸於致辭時稱，香港與新加坡於各方面有不少相似之處，如同為沿海城市、同樣面對土地問題等，而當中兩地均以填海開拓新土地。不過他表示，本港於填海方面較新加坡落後，當地有近三分一的土地由填海而來，惟本港僅得約6%。他續稱，推展明日大嶼填海項目不僅可於數量上提供更多土地，更可以提升生活質素，達至「以人為本」。他又提及，灣仔藍屋的保育項目近日獲得國際獎項，強調政府會於發展及保育間取得平衡。

新加坡發展部長黃循財稱，當地利用新填海技術應對氣候變化。（張嘉敏攝）

新加坡填海重置軍事用地 原土地改作建屋

新加坡國家發展部長、財政部第二部長黃循財於分享時提到，新加坡分別從「向海（sea-ward）」、「向上（upward）」及「向下（downward）」三方面發展。當中「向海」以填海為開拓土地的方式，而當地有約25%土地從填海得來；最近他們更於沿海一帶進行填海，並用作重置軍事訓練用途，以釋出更多空地作興建房屋等。

他又指出，當地需要維持發展的可持續性；全球正面對氣候變化問題，而當地透過填海紓緩及應對相關影響，包括現時運用「汙田（polder）」的填海技術，透過興建高於海平線的海堤，不但能應對極端天氣導致的海平面上升，更能減少約四成的海砂使用量。展望未來，當地正計劃約2,000公頃的填海方案，面積相當於現時濱海灣（Marina Bay）的六倍大小。

本港明日大嶼全計劃填海1,700公頃。

發展局局長黃偉綸稱本港於填海較新加坡落後。（張嘉敏攝）

推vertical farming 高樓大廈種植農作物

至於「向上（upward）」發展，黃循財指本港的樓宇高度較新加坡為高，相信有關技術較當地先進。不過他提及當地打算發展「垂直農法（vertical farming）」，意指於高樓大廈內種植食物，希望可以在2030年將當地農作物所佔的比率提升至三成。至於「向下（downward）」發展，他稱當地與本港同樣設有地下交通網絡，亦發展岩洞等地下空間。不過他們主要把大型能源裝置遷至地下空間，減少佔用地面。

至於不少人稱讚當地的房屋政策，他指雖然新加坡有八成為公營房屋、兩成為私人住宅，惟同樣面對樓價上升等問題。他指當地政府雖然容許市場自由發展，但於必要時會介入穩定樓市；同時他們會確保公營房屋的「可及性（accessibility）」及「可負擔性（affordability ）」，以滿足年輕人的置業需求。雖然有聲音認為本港應借鏡新加坡，黃循財稱部分政策或只能應用於新加坡，不能夠劃一通用於其他地區，始終需要透過多管齊下的方法解決問題。