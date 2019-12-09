【逃犯條例】警員罵遊行人士　江永祥稱聽到　斥示威者也粗口辱警

反修例示威持續半年，在各場警民衝突，不時出現警民口角。在民陣昨日（8日）舉行的世界人權日遊行，有防暴警指罵市民「曱甴」。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日在記者會上承認，在一些直播中「有聽到」，但指也有示威者以言語挑釁警員，包括一些極之難聽說話。他稱「相嗌唔好口，呢啲衝突永遠責任在於雙方」，不應單方面指責警員言語不恰當，「實話實說，你吔都唔會聽唔到示威者講粗口啩！」 對於報道指有警員笑謔已「出櫃」的民陣召集人岑子杰「死基佬」，江永祥表示，歧視言語更加不適當，但暫時未找到直播片段有該嘲諷岑子杰言論，因此暫不能評論。「但如果真係有人講呢句說話，係唔理想。」

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昨日的國際人權日遊行由維園至中環，民陣公布有80萬人參加，警方則指高峰時有13.8萬人。其中一個警民衝突位在銅鑼灣百德新街，警方阻止部分遊行人士突圍前住告士打道，雙方發生口角，幾乎一觸即發，最後由立法會議員郭家麒及數名中年人士調停，令雙方各退後。報道指有警員多次向示威者說「曱甴過來，有殺蟲水啊」，而圍觀的市民則嘲諷及辱罵警察。

岑子杰指昨日不斷有警員挑釁遊行者，他亦投訴在中環勸喻遊行人士離開警方封鎖線時，多名防暴警察指罵他是「死基佬」。

江永祥認同前線警員需要專業控制情緒，在言語及禮貌上有改善空間。(陳浩然攝)

反修例以來共接獲1300宗投訴

屢有前線警員被拍到以言語悔罵示威者，甚至是記者及市民；亦有多條影片及相片拍到有警員疑使用過分武力。江永祥表示，未有透露有否警員在反修例運動以來被停職調查，只承認前線警員需要專業控制情緒及處理每件事，截至上周五 （6日）共接獲約1,300宗投訴，投訴警察課已成立特別調查隊跟進個案，並會按監警會要求，將相關進度和結果交監察會審核。

江永祥表示，警隊心理服務課到不同警署了解警員工作壓力，提供建議及心理輔導。（資料圖片 / 余俊亮攝）

直播片段顯示警員及示威者互相挑釁

對於警員指罵遊行人士及示威者，江永祥今日在記者會上說：「我哋都有喺啲直播片段，由我哋警方以至示威者，係有一啲互相挑釁。」他認同不妥當，「我哋同事好多時喺言語上、禮貌上有改善空間。但同樣地，根據好多喺前線工作同事，我哋噚日喺出面做直播同事，都係清清楚楚、聽到大大聲聲有好多示威者以言語挑釁同事，包括一啲粗言穢語、以至問候我哋屋企人、甚至極之難聽說話都有。」

至於斥罵岑子杰「死基佬」，江永祥表示，牽涉歧視言語，更加不合適，但他稱暫時未找到相關直播片段「畀我哋聽到嗰句說話」，所以暫時未能批評或作出任何評論。「如果真係有人講呢種說話，亦都係唔理想啦，我諗呢個都係社會大家共同價值觀，我哋唔歧視任何人喺任何方面嘅選擇，所以任何歧視言語都唔係社會可以接受。」

↓↓12月8日遊行人士、示威者及警員↓↓

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民陣召集人岑子杰（右）投訴昨遭警員嘲諷「死基佬」。（資料圖片）

「多啲心心手勢，可以緩和氣氛啩」

江永祥表示，人與人之間相處應互相尊重，「相嗌唔好口，咁所以呢啲衝突場面，永遠責任在於雙方。」他指近期情況有改善，「少咗啲粗口、少咗啲互相針對言語，多番啲心心手勢，總好過見到啲其他侮辱性手勢啦，係咪？」

至於改善方法，「我哋一路都同同事講（要）互相尊重啦。亦都唔能夠單方面指出警方言語上唔恰當，實話實說，你吔（昨日）都唔會聽唔到示威者講粗口啩！係咪？所以我諗互相尊重好重要。多啲心心手勢，可以緩和氣氛啩。」