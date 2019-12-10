$2500學習津貼明年3月首派　教育局將經學校派表　澄清非上網申請

立法會財務委員會上周五（6日）通過向中學日校、小學和幼稚園學生提供2500元學習津貼，並成為恒常化政策，明年1月中開始接受申請。今日家長群盛傳上「在職家庭及學生資助事務處」網頁申請，卻在網頁找不到相關表格，教育局澄清，申請表將會透過學生就讀學校派發，而非上網填表。

政府每年將向中小學及幼稚園學生，派發2,500元學習津貼。（資料圖片）

每年派發約22.5億元 不設資產審查

財政司司長陳茂波於年 8 月公布的紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生學習津貼，預計全港約有90萬名學生受惠。特首林鄭月娥在10月16日公布的施政報告，提出由2020/21學年起，將這項學生津貼恆常化，每年款項涉約22.5億元，上周五獲立法會財務委員會通過。

所有在申請日在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校、私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）的學生，皆可獲有關津貼，不設資產審查；但不包括夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生。

1月中接受申請 最快六周後入數家長銀行戶口

教育局預計在財委會通過後約六星期開始接受申請，即明年1月中開始，並於收到申請後約六星期開始逐步發放津貼，即最快明年3月首派發。

為盡量減少家長需要填寫的資料及提交的文件，教育局將會盡量簡化申請和審批程序，局方會透過學校派發申請表格及核實學生身份。由於家長一般擁有本地銀行戶口，因此會透過銀行轉賬向家長發放津貼。

11月再獲新學年學習津貼

津貼在2020/21學年恆常化後，教育局計劃會於每年9月底透過學校邀請家長申請，並期望由每年11月開始逐步發放津貼。