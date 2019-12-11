【和你Lunch】銅鑼灣逾百參與者　遊行至維園工展會場地

反修例風波持續，過去一個月有網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，今日（11日）網上再發起在葵涌、銅鑼灣及觀塘進行「和你Lunch」、「和你寫」活動。其中在觀塘，有人士預告會派發聖誕賀卡，希望參加者可以一同填寫並寄給不同的前線示威者。 銅鑼灣的遊行隊伍一度走到維園工展會場外，有數名軍裝警員在場觀察，雙方沒有衝突。觀塘方面，則有不少人特登前來寫聖誕卡。

12月11日，參加銅鑼灣「和你lunch」人士步行至維園工展會。（李澤彤攝）

【14:00】觀塘：駿業街遊樂場和活動已完，發起人表示，收集回來的聖誕卡有一部份會送予還押人士，一部份會給予反修例運動的示威者。

【13:50】銅鑼灣：遊行隊伍在工展會會場外唱歌後，參加者已陸續和平散去。

【13:45】觀塘： 駿業街遊樂場現場設聖誕卡收集袋，活動不足一小時，收集袋已經達七成滿。

【13:35】銅鑼灣：遊行隊伍已抵達工展會外，在場有數名軍裝警員，暫未有進一步行動。參加者則繼續高呼口號，並再次合唱｢願榮光歸香港｣。

銅鑼灣情況：

12月11日，參加銅鑼灣「和你lunch」人士步行至維園工展會。（黃偉倫攝）

【13:31】 觀塘：就現場所見，駿業街遊樂場草地對出放置了約20張文宣，不少途人停下觀看。

【13:27】銅鑼灣：逾百名的參與者起行前往維園工展會會場。暫時未見到有防暴警員。

【13:18】觀塘： 71歲的吳先生今日到駿業街遊樂場，向被捕人士寫上聖誕咭。他說，身邊與他有相同政見的人不多，但他曾擔任皇家警察30年，看到現時警察使用武力的情況，令他為年輕人感到痛心。

【13:10】銅鑼灣：約70人於銅鑼灣時代廣場外聚集，高叫「五大訴求，缺一不可」，有人高舉「光復香港時代革命」的旗幟。參與者表示先前往崇光百貨，再前往維園工展會會場。

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【13:05】觀塘：約20人在駿業街遊樂場，有人向被捕人士寫上聖誕卡。

反修例風波持續，不少市民繼續以不同方式向政府表達訴求。連日來，多區打工仔在午飯時間進行「和你Lunch」、「和你Stick」及「和你唱」等活動，防暴警大多在場觀察，未有造成大的衝突。

今午12時45分及1時正，在葵涌、銅鑼灣分別有「和你Lunch」，觀塘的「和你寫」活動。「和你寫」活動將會在現場派發聖誕賀卡，預料稍後送到前線的示威者手中，以表達「不割席」的訴求。