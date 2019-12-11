【12.11】醫療界團體辦集氣大會　籌辦工會共同行動

反修例風波持續半個月，近日有社會有聲音呼籲市民加入或組織各自界別的工會，以便參與日後的罷工。多個醫療業界的工會今日（11日）於愛丁堡廣場舉行集氣大會，講解建立醫護工會的理念及面對的挑戰。大會又指，估計有1,800人出席。

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多個醫療界別團體，包括醫管局員工陣線、香港職業治療師工會、香港言語治療師總工會、香港製藥及醫療儀器總工會，於晚上7時在愛丁堡廣場舉行集會。大會主題為講解建立醫護工會的理念和重要性、工會活動相關之法律問題，及工會未來的挑戰。現場至少有500人出席。

主辦今次集會的其中兩個主辦單位，醫管局員工陣線及香港言語治療師總工會已經於職工登記局註冊並刊憲，正招收會員。醫管局員工陣線籌委羅卓堯透露，該會招收全部醫管局的員工，現已有約300名會員，目標是可招收逾十分之一的醫管局員工，才可有代表性，以及在一些行動發生時有一定影響力。

反修例運動持續，有醫護被捕，醫管局稱將跟進處理，羅卓堯表示成立工會的初衷之一是為同工提供相關支援。他又指新工會會員有「政治同質性」，亦相對較年輕，希望日後在發起行動時會更容易。

香港言語治療師總工會籌委黎雯齡透露，工會目前有約100個會員，目標是收集到1,200名同業中約三至四成人加入工會，以便日後發起行動。

馬仲儀：工會代表可與管理層對話

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，現行醫管局機制上，工會難以代表會員發聲，例如員工被投訴後舉辦的內部聆訊，工會無權出席。馬仲儀認為，工會的重要之處是進入醫管局架構發聲，因若工會會員達該界別總人數的20%，便可以在協商委員會中有席位，而該委員會能給予工會代表機會，直接與行政總裁及主席對話。

她透露自己已加入新成立的醫管局員工陣線，直指會員年費300元看似昂貴，但想到「一粒催淚彈都500蚊」，加入工會仍很值得。

社福界12月17至21日「警告式罷工」

曾在示威現場被捕的社會工作者總工會理事陳虹秀透露，在警署見到傷者未能即時送院感氣憤，她又指社工同工走出來面對很大壓力，包括來自受聘機構管理層的壓力，但眾多同工在背後努力奔波。她指，工會可在現時沒有集體談判權的情況下，需要連結跨界別的人士共同爭取權益。

有社福界代表於台上發言稱，12月17至21日將舉辦「警告式罷工」，促政府盡快回應訴求。

香港職業治療師工會已就工會註冊提交申請，而香港製藥及醫療儀器業界代表則預料於明天提交申請。有參與集會的醫療儀器業界人士表示，由於自身業界罷工未帶來很大的影響，例如儀器銷售員停工一天不會有直接影響，因此較少同業參與罷工，但若有跨界別工會成立並聯合行動，影響力則有很大分別。與會者又認為，參與工會不應只限今次抗爭，在運動完結後，打工仔亦應繼續關注自己的勞工權益。