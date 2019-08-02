【醫護集會】大會稱逾萬人中環愛丁堡集會：獨立調查是卑微訴求

由修訂逃犯條例引發的爭議未平，社會各界都陸續發起集會，今天（2日）傍晚，醫護人員在中環愛丁堡廣場舉辦集會。出席集會的人包括立法會衞生服務界議員李國麟、公共醫療醫生協會會長馬仲儀、衞生服務界特首選委、公立醫院護士劉凱文等。 集會在今天傍晚6時開始，他們提出四大控訴，包括醫管局對病人私隱保護不足、政府默許警方濫權濫捕，散播白色恐怖；警方阻礙現場救援；以及急救員、記者及市民生命安全受到威脅。至晚上七時半，集會人群坐滿愛丁堡廣場，部分人站在旁邊多層停車場及大會堂平台參與集會；大會宣布逾一萬人出席集會。

不少醫護人員出席在愛丁堡廣場舉行的集會。（方家遠攝）

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫護同業在近日修例風波中可盡基本責任，包括保持專業、保護病人私隱，以及在衝突的場合提供義務的急救服務。她補充，近日事件中有團隊的作為有違專業，正好反映出醫護的專業。

8月5日有跨界別市民發動全港大罷工，馬仲儀坦言前線醫護未必能在8月5日與全港市民一同罷工，但有其他職系同事正考慮罷工，她又指有同事正思考8月5日如何在工作之餘表達自己的意見，她指在不影響工作的情況會支持同業。

入夜後，出席集會的醫護人員越來越多。（方家遠攝）

立法會醫學界議員陳沛然發言時透露，自己近日在街上「走嚟走去」，擔任義務急救員，他坦言要入元朗「我自己都驚」，因此明白市民的恐懼，他又認為今日的集會是和平集會，「係全香港最安全嘅地方」。

馬仲儀其後發言時談及警方近日使用武力的手法，批評警方在元朗及中上環均在民居範圍使用催淚彈，令無辜市民亦受影響。她又稱醫管局在示威後公布的受傷數字未必反映實況，因有傷者或因擔憂在醫院內不安全而拒絕就醫，她呼籲同業一同守護專業。

急症室醫生：戴返個委任證先

在公立醫院急症室工作的黃樂孺醫生發言前先戴上員工證，笑言「戴返個委任證先，公職人員要戴證」；他提及在急症室有病人的私隱未獲得保護，直言急症室已不安全，自己作為急症室醫生感傷心，不過他相信醫護人員會克盡己任，「如果受傷嘅小朋友唔夠膽去急症室，唔緊要，哥哥姐姐會出去搵你哋」。

物理治療師：成立獨立調查委員會是卑微的訴求

註冊物理治療師列明慧稱，有很多人指市民出來表達訴求是收錢辦事，她反問為何大家不去參與建制派的20元電影會，要出來集會，是因為在場的人都是追求真相、有同理心的人，又促市民大眾「唔好再聽譚惠珠講嘢，佢唔係香港人嚟㗎」。

列明慧認為成立獨立調查委員會是卑微的訴求，又稱當局若看過各媒體製作的紀錄片，不用再調查，應立即拘捕違法的人。

職業治療師張小姐稱，自己曾離開香港一段時間，但最終仍因想服務自己的家而回港。她感謝特首林鄭月娥在今次事件上將大眾連結起來，又希望醫護不要離開香港。

公立醫院註冊護士、集會發言人劉凱文表示，作為醫護人員，不論傷者是誰都會救。（方家遠攝）

警察在醫院搜捕，更令醫患關係決裂

集會召集人之一的衞生服務界特首選委兼前線護士劉凱文指，在政府提出修例後，社會有很多不安，醫護界也不能獨善其身，尤其是在6月12日的衝突後，不少人受傷而需到醫院求診，令醫護感受深刻。他指出，政府一直沒有正面回應市民訴求，置若罔聞，令全港市民都失望及憤怒；而有警察在醫院搜捕，更令醫患關係決裂，醫患站在對立面，致使受傷的人不敢到醫院求診。

他強調，希望透過今天的集會，捍衛病人私隱的重要性，亦控訴警方用過量武力對待示威者，不容許消防車及救護車進入示威現場，阻礙現場救援等，並為同事打打氣。至於會否把行動升級，他稱會先看看今晚集會的效果。

被問到醫護人員會否參與下周一的全港大罷工，他稱醫護界較難罷工，因不能把病人置之不理，他個人未能支持，但如果同業在衡量後，認為罷工不影響緊急服務，他也會尊重。對於有一名註冊護士被控以暴動罪，他指今天大會在現場設有兩個攤位，讓參與集會人士聯署，聲援該名護士。