供港176公噸越南急凍豬肉涉用假衛生證明　進口商：或已食晒落肚

食物環境衞生署食物安全中心昨日（12日）公布，接獲越南當局的通知，由今年5月至10月，共有8批約176公噸冷藏豬肉由涉事生產廠房，懷疑以仿真度高的虛假衞生證明書，從越南出口到本港3間進口商。食物環境衞生署稱，正調查豬肉去向。 其中一間進口商的職員透露，涉事豬肉大約於2個月前到港，當時放滿一櫃，如無意外應已全部分銷，但不願透露售賣予哪些肉檔或食肆。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，越南豬肉主要供應予酒樓作燒豬。

其中一間進口商的職員稱，涉事豬肉大約於2個月前到港，如無意外應已全部分銷。（黃偉倫攝）（圖片非涉事豬肉）

其中一間涉事豬肉進口商的職員向《香港01》表示，該批涉事豬肉大約2個月前到港，坦言：｢可能都食晒落肚，咁耐嘅事｣。該進口商強調入口｢依足手續｣，向來都是越南方面批出衛生證後，公司再將證明向本港食環署申請，獲取豬肉進口證，然後聯絡越南將豬肉送到本港。

進口商職員續指，豬肉到港後，公司再提交所有所需文件予食環署，獲得批准後，就會將貨單交予豬肉買家，由對方直接到碼頭取走豬肉，強調：｢﹙進口商﹚連隻豬都未見過｣。進口商又表示，過往亦有與涉事越南商戶合作，一直未有問題。

燒臘飯店經理：越南豬較內地豬便宜約10%

位於長沙灣的洪慶海鮮燒臘飯店售賣燒味多年，店舖經理劉先生表示，一直主要用採用內地湖南及荷蘭的豬肉，從不使用越南豬。他表示，越南豬通常會製成乳豬，雖然其來貨價會較內地豬便宜，內地豬約售400元一隻，估計越南豬至少便宜約10%，惟越南豬通常較肥膩，質素欠佳，故他不會採用。

劉先生又估計，由於越南豬較便宜，適合大批購入，故認為較多酒樓會訂講，以大量製成乳豬。另一間位於長沙灣的燒臘檔，其負責人亦指，越南豬一般用作製成乳豬，較多由酒樓採購。

《香港01》記者向全港多間飲食集團及超市查詢，大家樂集團及百佳超級市場回應稱，並無採購涉事批次的越南豬肉。正待其他飲食集團回覆。

食環署今日回覆稱，署方追蹤工作仍繼續，暫未能確認涉事豬肉經進口商分銷至哪些餐廳或店舖。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，進口香港的越南豬肉大多為乳豬，亦有部分為中豬，主要供應予酒樓作燒豬。（資料圖片）

餐飲聯業協會會長：越南豬約佔全港豬肉市場25%

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，越南豬肉商積極開拓海外市場，5年間出口至香港的豬肉量上升了3至4倍，估計現時佔本港豬肉市場約25%。他續說，進口香港的越南豬肉大多為乳豬，亦有部分為中豬，主要供應予酒樓作燒豬。他解釋，由於非洲豬瘟疫情不穩，導致中國內地豬肉價格上升近4倍；越南豬肉價錢相對便宜，肉質及味道亦廣泛被接受，因此在酒樓業界受青睞。