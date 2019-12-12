8批逾176噸越南供港冷藏豬肉涉用假衛生證明　主要燒味燒肉用途

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）表示，接獲越南當局的通知，懷疑一間越南肉類生產廠房曾使用虛假的衞生證明書，以辦理冷藏豬肉的進口許可證申請。經調查後，當中共有8張衞生證明書屬偽造，均涉及同一間越南肉類生產廠房，越南當局已經停止向該生產廠房簽發衞生證明書。中心已展開追蹤和跟進行動，並將有關個案轉介本港警方調查。 由今年5月至10月，共有8批約176公噸冷藏豬肉由涉事生產廠房，懷疑以仿真度高的虛假衞生證明書，從越南出口到本港3間進口商。8批涉事產品已分銷至其他食物處所，例如食物製造廠，追蹤工作仍在繼續，有關涉事冷藏豬肉屬原隻豬肉（中豬），一般供應給食物製造廠用作燒味燒肉用途。

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）表示，接獲越南當局的通知，懷疑一間越南肉類生產廠房曾使用虛假的衞生證明書，以辦理冷藏豬肉的進口許可證申請。（資料圖片）

食安中心早前進行食物進口資訊系統改善措施，在整理數據時發現有少量越南衞生證明書的文件編號有異，遂立即通知越南駐港領事館跟進調查。食安中心發言人表示，中心因應事件已即時指令3間本地進口商停售及回收涉事產品。涉事8批冷藏豬肉的批次編號為230819A6700、110319A6765、250419A6779、220419A6780、010819A6779、090919A6700、261218A6695、120819A6500。

3公司進口涉事批次冷藏豬肉

曾購入有關批次的業界人士可於辦公時間，致電盈茹貿易有限公司和彩運貿易有限公司（電話：5408 3322）及強記食品有限公司（電話：2694 1662），查詢上述產品的回收事宜。為審慎起見，中心即日起暫停有關越南生產廠房Haiphong Trading Goods Export Joint Stock Company進口冷藏豬肉到本港。

同時，中心已經加強查核所有越南進口冷藏肉類的衞生證明書，並與越南當局保持緊密溝通，確保每張衞生證明書均獲得越南當局確認及經雙方雙重核實，才簽發進口許可證。現時，香港與越南只建立了冷藏豬肉的肉類進口安排。

由今年5月至10月，共有8批約176公噸冷藏豬肉，是由涉事生產廠房懷疑以仿真度高的虛假衞生證明書從越南出口到本港3間進口商。有關涉事冷藏豬肉屬原隻豬肉（中豬），一般供應給食物製造廠用作燒味燒肉用途。（資料圖片）

越南冷藏肉未涉不合格樣本

中心由去年至今年11月共抽取了超過1.7萬個豬肉、牛肉、禽肉及其製品樣本作檢測化學及微生物測試（包括獸藥殘餘、防腐劑及致病菌等），合格率達99.8%，不合格的25個樣本均不涉及越南冷藏肉類。

越南當局亦表示一直有對涉事的廠房定期進行嚴格檢查，確保廠房環境清潔和所處理的肉類適宜供人食用。為審慎起見，中心會即時加強抽驗越南進口的相關產品，從今日起中心人員將在各個層面針對越南冷藏豬肉抽取樣本進行測試。

這次是本港首次發現越南的偽造衞生證明書，涉及同一越南生產廠房，中心已要求越南當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果，以避免同類事件發生。中心會與越南當局及本港警方繼續跟進事件及採取適當的行動。調查仍在進行中。