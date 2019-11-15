【消委會】13款潤手霜表現平均　24元 NIVEA與210元Aēsop同分

社會新聞
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消費者委員會今（15日）公布潤手霜測試結果，測試包括其保濕效能、減少水分流失效能及試用者評價。消委會表示，13款本地有售的潤手霜表現平均，以總評分為5分，近八成樣本獲4至4.5分。測試中，只有售140元「KIEHL’S」品牌潤手霜的保濕效能獲5點評分。

然而，售價最貴、價值210元的「Aēsop」潤手霜整體評分為4星， 與售價最低僅售24元的「NIVEA」，總評分相同，惟兩者價錢相差近8倍。

測試又發現，在11款標榜適合「乾燥」、「極乾」或「粗糙」皮膚的潤手霜樣本中，「L'OCCITANE」乳木果潤手霜及「EOS Evolution of Smooth」潤手乳霜（蘭花香草）在「減少水分流失效能」方面評分只得2分。

測試中，最貴、售210元的「Aēsop」潤手霜整體評分為4星， 與售價最低僅售24元的「NIVEA」，總評分相同，惟兩者價錢相差逾8倍。（資料圖片）

最平最貴潤手霜相差逾８倍　但總評分相同

是次試驗由國際消費者研究及試驗組織統籌，參與聯合測試的消費者組織來自法國、意大利、丹麥、比利時、葡萄牙、西班牙、捷克、斯洛文尼亞和香港等地，購買不同地區知名品牌的潤手霜進行試驗。而國際間試驗的50款潤手霜，於本地個人護理用品店、美容用品連鎖店和化妝品專櫃發售的共有13款型號。

本地有售的共有13款型號，於個人護理用品店、美容用品連鎖店和化妝品專櫃發售，產品的售價懸殊，每支售價由約24元至210元。其中售價最高的「Aēsop」潤手霜，每支售210港元，整體評分為4分，與售價最便宜、僅售24元的「NIVEA Nourishing Care Hand Cream」護手霜同分，但兩者售價相差近8倍。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺提醒，現實生活中大部份人不會在塗搽潤手霜後全日不沾水，消費者毋須特別追求附有該等宣傳字句的皮膚護理產品。（梁鵬威攝／資料圖片）

13潤手霜僅一款保濕效能獲5分　標榜適合「極乾」皮膚亦2

在測試的13款潤手霜中，只有「KIEHL’S」的保濕效能獲5點評分，另有11款樣本的保濕效能獲得4點評分。而「lavera」儘管在使用2星期後，被評具有中等程度保濕效能，但保濕效能表現稍遜於對照保濕霜，故只有3點評分。

測試又發現，在11款標榜適合「乾燥」、「極乾」或「粗糙」皮膚的潤手霜樣本中，「L'OCCITANE」乳木果潤手霜及「EOS Evolution of Smooth」潤手乳霜（蘭花香草）在「減少水分流失效能」方面評分只得2分。

消費者毋須特別追求聲稱「24小時保濕」潤手霜

市面上有不少潤手霜聲稱能「24小時保濕」， 消費者委員會總幹事黃鳳嫺提醒，現實生活中大部份人不會在塗搽潤手霜後全日不沾水，消費者毋須特別追求附有該等宣傳字句的皮膚護理產品。

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