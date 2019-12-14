【工展會】首個周末　人流較往年疏落　熟食檔生意逆市上升

工展會早前於維多利亞公園開幕，直至12月31日除夕夜，今日（14日）迎來首個周末，惟未見人山人海情況。在反修例風波影響下，不少參展商指今屆工展會人流大減，銷售額亦下跌。近日天氣回暖，羽絨攤位的生意亦驟降，比往年跌至少10%。然而熟食檔生意就逆市上升，有負責人表示，因今年熟食檔數目比去年減少約四分一，但人流與去年相若，故生意升20%至30%。

12月14日，工展會首個周末，人流較往年疏落，熟食檔生意逆市上升。（廖雁雄攝）

工展會周二（10日）開鑼，今日雖是周六假期，但人流未見大幅增加，入口未見長龍，而場內通道亦有空位，未如往年般遊人如鯽。另外，今年入口增設安檢，亦見有不少身穿西裝的保安在旁戒備，場內亦見西裝保安巡邏。

12月14日，工展會首個周末，人流較往年疏落，熟食檔生意逆市上升。（廖雁雄攝）

早前天氣寒冷，但近日又回暖。工展會內的羽絨專門店攤位職員馮小姐指，早前天氣寒冷生意額確有上升，惟近日又下跌約10%，「天氣暖番，大家試都唔想試羽絨」。她又指，今年工展會人流較去年大跌約一半，料生意額亦最少減10%。今年亦因應市道，推出不少優惠，包括買一送一等。

工展會內「有人歡喜有人愁」，熟食檔的生意就逆市上升。熟食檔「蛋撻王控股有限公司」採購部副總經理李先生指，因今年工展會開放時間縮短，本預計生意額較去年跌30%。但今年熟食檔數目減少而人流未有明顯下降，生意每日比去年升20%至30%，亦要不停補貨。他笑言對生意感滿意，而今年則未有加價。