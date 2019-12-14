【工展會】李錦記淘大五大醬油品牌無參展　「車仔套餐」近乎絕迹

工展會周二（10日）開鑼，今日（14日）迎來首個周末。往年工展會經常見到參展商送贈手拉車，醬油及食油參展商尤其多。然而今年工展會中卻不見大批參展商手拉車，原因是今年不少醬油品牌均沒有參與工展會，包括李錦記、獅球嘜、刀嘜、淘大食品及八珍等。有市民認為眾多品牌不參與工展會「都幾誇張」，但認為醬油產品購買十分方便，未會因此感到失望。

在會場中，暫只見海味店「南北行」推出「車仔套餐」。（黃金棋攝）

無參展的五大醬油品牌 李錦記 獅球嘜（合興集團） 刀嘜（南順香港集團） 淘大食品 八珍

只見海味店推出「車仔套餐」

往年工展會中，醬油等產品是不少市民的搶購目標，然而今年這類品牌卻不見蹤影。記者於工展會會場內觀察發現，不見李錦記、獅球嘜、刀嘜、淘大食品及八珍等各大醬油廠的攤位；工展會的參展商名單中，同樣不見上述公司參展。

工展會主辦單位早前指，今年參展商由去年的435個，跌至323個，攤位數目亦減少100多個至700個。

往年不少醬油品牌均會推出「車仔價」，即購物滿某個數額即送手拉車，令會場內印有各大醬油品牌的手拉車「車來車往」。然而今年因醬油品牌未有參展，大部份入場人士的手拉車均是「私伙嘢」，未見有品牌商標。在會場中，暫只見海味店「南北行」推出「車仔套餐」，即手拉車內有不同海味產品，售價由700多港元至1,300多港元不等。

今年工展會大部份入場人士的手拉車均是「私伙」，未見有品牌商標。（黃金棋攝）

五大品牌無影 入場者指「有啲誇張」

市民何女士帶同李錦記的手拉車到場「掃貨」，她表示原本亦希望選購醬油等，認為大型醬油公司均不參與工展會「有啲誇張」。她又稱，雖未能購得醬油，「都唔失望，出返去超級市場買都得。」

今年工展會中卻不見大批參展商手拉車，原因是今年不少醬油品牌均沒有參與工展會。（黃金棋攝）