羅致光倡青年投身社福護理服務　料未來30年對人手需求有增無減

政府為推動青年加入安老長期護理行業，於2013年透過獎券基金撥款展開一項「先聘用後培訓」先導計劃，招募青年在安老院舍擔任護理工作，並於2015年推出「啓航計劃」並擴展至康復服務。 勞福局局長羅致光今日（15日）在網誌透露，截至2019年10月底，「啓航計劃」共招募1,151名學員，其中438人已畢業，242名畢業生會繼續受聘於社福服務單位。他鼓勵青年投身社福護理服務，為業界提供優質服務和注入新動力。

羅致光指，當局於2013年透過獎券基金撥款展開一項「先聘用後培訓」先導計劃，招募青年在安老院舍擔任護理工作，青年亦可同時獲政府資助入讀兩年制兼讀護理文憑課程。

因應業界對先導計劃反應正面，政府於2015年推出「啓航計劃」並擴展至康復服務，由2015至16年度起的數年內共提供1 000個額外培訓名額，而營辦機構在2019至20年度亦繼續提供額外培訓名額。

羅致光透露，截至2019年10月底，「啓航計劃」共招募1,151名學員，其中438人已畢業，242名畢業生會繼續受聘於社福服務單位。而營辦機構在2019至20年度亦繼續提供額外培訓名額。學員會修讀行業導引課程，包括「護理員訓練」及「急救證書」等，營辦機構會按個別學員的需要，為他們配對安老或康復服務單位的護理工作崗位。

而學員可獲政府資助修讀兩年制兼讀護理文憑課程，逐步獲取保健員資格及獲認可達到資歷架構第3或第4級別的學歷，協助業界提升專業形象及服務水平。學員成功完成每年的課程並獲訓練學院發出證書後，課程費用將按年發還。

啟航計劃早前舉辦嘉許禮。(羅致光網誌)

而242名畢業生正受聘於社福服務單位，當中包括非政府機構營辦的資助安老或康復院舍、自負盈虧院舍、合約院舍、私營院舍及日間服務單位等，現時仍有238名學員仍未畢業。

現時參加計劃後入職護理員的起薪薪酬為11,150元，在第二年晉升保健員的起薪為13,400元，相關職位的薪酬亦會按2019至20年度落實的公務員薪酬作出調整（預算為11,740元及14,110元）。在2020至21年度參加計劃並入職相關職位的薪酬，將會分別增至14,150元（入職護理員）及17,090元（晉升保健員）。

羅致光指，隨着樂齡科技發展，院舍的工作環境亦正不斷改善，護理員的工作將更趨專業化，正當香港經濟下滑，零售餐飲等行業面臨收縮，失業率預期會持續上升，香港人口高齡化的趨勢才剛開始，未來30年對護理人手需求有增無減，認為青年可以考慮入行。