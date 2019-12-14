扶貧有效？張超雄批羅致光「取巧」　譚文豪：不應計算「棺材本」

勞工及福利局局長羅致光今早（14日）出席電台節目，表示政府扶貧措施有成效，認為在當局恆常及非恆常現金政策介入後，貧窮人口已由前年的95萬人下跌至今年91萬。他又認為部分長者有儲蓄及年金，因此不一定貧窮。 工黨立法會議員張超雄批評羅致光說法是「取巧護短」；公民黨立法會議員譚文豪亦批評政府只為「做靚條數」，非治本措施，更不應連長者「棺材本」也計算在內。

扶貧委員會日前（13日）公布貧窮報告，指本港去年貧窮人口為140.6萬，貧窮率達20.4%，較前年的137.7萬人略增。羅致光在今早接受訪問時表示，貧窮報告中展現的為政府政策介入前的貧窮率，只屬推算數字，若同時考慮政府恆常及非恆常的現金介入措施，則貧窮人口數字不升反跌，實際數字該為91萬人，比2017年下跌4萬，反映政府措施有效減少貧窮人口。



公民黨立法會議員譚文豪認為，羅致光不應只側重政府現金措施介入後的貧窮人口數字，因很多措施都只屬短期性質，並非幫助貧窮人士自力更生的能力，只能短期內「做靚條數」，政策效果過後又會回復原狀，並非治本的解決方法。



工黨立法會議員張超雄則批評羅致光說法是「取巧護短」，指評估貧窮情況不能單看稅後及福利轉移後的情況，因貧窮是長期問題，而很多政府措施均是短期性。他又批評對方放棄推行全民退休保障，卻在貧窮議題上「整色整水」，建議對方思考如何在綜援、長生津、殘疾人士津貼等長期措施著墨改進。

不應要求長者拿「棺材本」出來

對於羅致光指，部分長者有儲蓄及年金，因此不一定貧窮的說法，譚文豪認為羅不能要求市民把「棺材本」都拿出來，該著眼於如何協助基層人士提高收入。張超雄就認為若對方有這樣的想法，應該拿出數據，「如果得一千幾百，或者一萬幾千人……對比過百萬貧窮人口，這些說法沒什麼意義。」

