港人港珠澳大橋失蹤後　李家超即秘訪東人工島　保安局拒回應細節

一名港人於前日（13日）經港珠澳大橋前往澳門期間失蹤，其後向兒子聲稱自己於東人工島被內地公安拘捕，警方將案件列作「失蹤人口」跟進。 有傳媒今日（15日）報道，保安局局長李家超於失蹤事件發生後曾到訪事發的東人工島，保安局回覆查詢時確認事件，稱行程是為了解有關澳門回歸安保工作的安排，但局方避答其餘的行程細節，包括此行是否與失蹤事件有關、曾與哪些官員會面等，僅稱「不便透露」。

一名港人男子在前日經港珠澳大橋前往澳門期間下落不明，他向兒子透露自己於東人工島的內地檢查站被內地公安拘捕，其兒子之後報警，警方已列作失蹤人口跟進。

國家主席習近平將於本周三至五（18至20日）到澳門出席回歸20周年活動，失珠海市公安局本周二（10日）起至22日，在大嶼山以西的內地水域港珠澳大橋東人工島，設立安全檢查站，對所有途經大橋前往珠海及澳門方向的車輛及人員進行安全檢查。

失蹤事件翌日 李家超秘密到訪東人工島

《蘋果日報》報道，有讀者於昨日、即失蹤事件發生後翌日，見到保安局局長李家超到訪東人工島，而此行程未有公開予傳媒採訪，事後亦沒有發布相關新聞稿或相片。保安局今晚（15日）回覆稱，確認李家超於昨日曾到訪港珠澳大橋東人工島，以了解有關澳門回歸安保工作的安排。

惟局方未有回應其他提問，包括行程是否與失蹤事件有關、曾會見哪些官員、局方拒絕公開該行程的原因及準則等，僅回應「有關細節不便透露」。