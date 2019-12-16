港人港珠澳大橋遭公安拘捕失蹤　警方今下午獲通報涉走私罪拘留

珠海公安今日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯，有指與上周五報稱前往澳門途中失蹤的港人吻合。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（16日）在警方例行記者會表示，就港人在內地尋求協助，特區政府有相關機制，警方不作評論。 警方今晚表示，下午經由相互通報機制接獲內地通報，得知一名香港男子因涉嫌走私罪被內地執法機關拘留。失蹤男子的兒子在過去兩日先後向青衣及屯門警署查詢和報案，案件已交由新界北總區失蹤人口組，列作失蹤人口跟進。

案件交新界北總區失蹤人口組跟進

珠海公安今日（16日）下午通報，表示上周五（13日）在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名被通緝的53歲男子，涉嫌與2012年一宗粵港貨車走私手機案有關。有指涉案疑犯正為上周五報稱經港珠澳大橋去澳門，期間在東人工島被內地公安扣查後失蹤的港人。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜今日（16日）會見傳媒。郭嘉銓會上未有回應公安有否向警方作出通報，只稱就港人在內地尋求協助，特區政府有相關機制，警方不作評論。

惟郭嘉銓補充，就一名男子上周六（14日）到青衣警署報案，指其父親途經東人工島時被內地公安扣查後失聯的案件，警方在周六接獲一名香港男子向青衣警署查詢，涉及父親離開香港，前往澳門後失去聯絡，他於周日（15日）再到屯門警署報案，提供進一步資料，及後交由新界北總區失蹤人口組，列作失蹤人口跟進，並正在處理案件中。

警察公共關係科總警司郭嘉銓（右二）未有回應公安有否向警方作出通報，又指警方不作評論。（陳浩然攝）

香港通報單位：香港警務處聯絡事務科

根據特區政府在2017年12月與內地簽署通報機制新安排文本，在通報範圍項目一欄中，新安排清楚要求所有按內地法律有權對香港居民採取刑事強制措施的機關，即公安機關、國家安全機關、海關緝私部門和檢察機關，按文本作出通報。至於香港向內地通報的範圍，涵蓋的執法單位除既有的香港警務處、香港海關和入境事務處以外，加入了廉政公署。

通報渠道方面，內地通報單位為公安部港澳台事務辦公室；香港通報單位則為香港警務處聯絡事務科。但檢察機關需要通報的情況由最高人民檢察院涉港澳工作辦公室直接向香港通報單位通報。此外，公安部授權海關總署緝私局、上海市公安局和廣東省公安廳直接向香港通報單位通報，使通報更具效率。