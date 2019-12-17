港鐵平安夜和除夕夜提供通宵服務　聖誕及新年間額外加700班車

受反修例風波影響，港鐵10月初起持續提早收車，即使中秋節亦一改過往安排，不提供通宵服務，到本月初才開始回復正常服務時間。港鐵今日（17日）表示，聖誕及新年期間會加強列車服務，額外增加超過700班次，並正式確認會於平安夜和除夕夜，按過往做法提供通宵列車服務。

港鐵將於平安夜和除夕夜提供通宵服務。（資料圖片）

港鐵早前不時提早收車，中秋節亦沒有提供通宵服務；在「反蒙面法」示威後，更曾全日暫停重鐵服務。

港鐵今日表示，會於聖誕及新年期間加強列車服務，額外增加超過700班車，除了機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖站及落馬洲站，其他所有鐵路線均於12月24日及31日提供通宵服務，並於該兩天的下午起，加強列車班次。

港鐵於聖誕及新年間的車務安排。（港鐵文件）

港鐵車務總監劉天成表示，預計乘客在節慶期間，對公共交通有較大需求，因此在平安夜和大除夕額外增加列車班次和提供通宵服務，希望讓市民度過一個愉快的節日。

港鐵指，會繼續監察情況，並與政府相關部門評估風險，因應實際情況，尤其是公衆活動，有需要時調整列車和車站服務，以保障乘客、員工及鐵路營運安全。港鐵會透過港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播，以及傳媒發放服務安排的資訊。