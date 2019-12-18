【油麻地人疊人】李家超強調是「有人跌倒」　警員處理暴力是首任

11月18日晚上，警方在油麻地碧街附近拘捕213名黑衣人，期間有逾30人受傷。今日（18日）立法會上衞生服務界的李國麟，向保安局局長李家超就事件提出質詢。 李家超則強調，當晚油麻地有大量「暴徒」聚集，警方在驅散時有人在不同位置「跌倒」；消防處當時報稱「有人跌咗喺地上，有人跨越地上嘅人」，事件共造成33人受傷，包括26男、7女，其中4人是警員。傷者的傷勢包括扭傷、氣促、頭暈及骨折等。 另李家超指，警員在示威者現場首要是處理暴力行為，又重申警員接受過急救訓練，可為被捕人初步處理傷勢。

11月18日晚上，警方在油麻地拘捕多人，油麻地站A1出口外小巷，事後遺下大批物品。（余俊亮攝）

有人在11月18日發起行動，希望可以聲援理工大學內的示威者，當晚油尖旺區多處發生激烈的警民衝突。警方沿佐敦加士居道至彌敦道向旺角方向驅散，在油麻地碧街附近拘捕213人，期間有逾30人受傷。有在場的記者表示，當晚見到有「人疊人」的情況。

衞生服務界的李國麟今日（18日），向保安局局長李家超就事件提出質詢，要求交代當日是否有發生「人疊人」，以及傷者數字，警方的執法行動有否阻延救援工作等。李又質疑是否應該成立獨立調查委員會去調查事件。

監警會處理警方投訴是適當做法

李家超說，監警會處理調查有關警方的投訴是適當做法，而就當晚發生的事件有不同說法，認為有必要澄清事實。他指出，當晚有大量「暴徒」在油麻地聚集，試圖分散警力協助在理大內的違法示威者逃走，並投擲近千個汽油彈，警方在多次警告無效下才施放催淚彈。而有「暴徒」嘗試逃避法律責任，並在不同位置「跌倒」，「不同位置可能有幾百人，整個現場有過千人」，警員當時已有初步處理他們的傷勢。

另外，消防處則收到油麻地A出口的自動報火警，惟抵達時發現「有人跌咗喺地上，有人跨越地上嘅人」，遂要求增援。李家超多次強調，事件是有人以雜物堵路，有人走入窄巷而出現有人跌倒。

救護車何時抵達？李家超回答，消防處首輛的救護車在當晚11時48分到達窩打老路，凌晨0時02分則有救護人員以抬床徒步將傷者送到廣華醫院，至凌晨4時30分將最後一批輕傷的傷者送到各間醫院。事件中，33人受傷送院，包括26男7女，當中4人是警員，年齡介乎16至45歲，他們的傷勢包括扭傷、氣促、頭暈及骨折等。

警方行動不阻救援 傷者應交由消防處去處理

是否有阻礙救援？李家超沒有直接回應，僅指警方的行動不會阻礙救援工作，又稱警員接受過急救訓練。民建聯陳恒鑌再問，警員有否方法在現場分辨義務急救員？李家超以「示威者現場首要是處理暴力行為」作答案，傷者應該要交由消防處去處理。

工黨張超雄追問，認為事發時有片段流傳是警方的小巴衝向人群所致，是警方導致今次的災難性情況。李家超反駁說法是倒果為因，市民沒有違法，警方就不必採取拘捕行動。