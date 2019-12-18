與鄧炳強對話文件外洩　警員查詢可否用解放軍醫院、用散彈槍

反修例示威持續逾半年，警隊的執法手段多次成為社會焦點，網上流出警隊一封名為「與處長對話」的內部信件，由處長鄧炳強署名發出，揭示警員最關注的事宜。據了解，信件是鄧炳強與警員早前舉行論壇後的紀錄，長達18頁。 警員關注的除了有平日執法的裝備及薪金津貼外，亦有人問及受傷人員能否使用解放軍醫院。該封信件回覆指，由於「實際及法律上的種種原因」，有關建議不可行，但警方會盡力為工傷的同事提供不同醫療選擇。信中又重申警方反對成立獨立調查委員會，並提及區議會的組成不會影響警隊工作，強調「警方沒有責任出席與維持治安無關及無理針對警方的會議」。

微博上流傳11月29日警隊內部「與處長對話」活動的相片。

警方流出的信件內容，是處長鄧炳強於11月29日與同事對話後，由於問題太多遂以書面答覆各人提問。回覆的提問包括行動策略與裝備、人力資源、人員安全及福利、公共關係等數個範疇。

警員改用解放軍醫院？ 鄧炳強：實際及法律上不可行

反修例風波以來，因有警員在醫院範圍內以拘捕示威者為名，妄顧院內病人私隱，致醫警之間關係緊張，曾有警員投訴受傷後在公立醫院遭遇不公平待遇。「與處長對話」中有警員詢問受傷人員使用解放軍醫院的可行性。本港的解放軍醫院位於佐敦的佐敦里，鄰近伊利沙伯醫院。

鄧炳強署名信件回覆稱，由於實際與法律上的種種原因，有關建議不可，但他稱警方將為因工受傷的人爭取最佳的醫療及照顧，會因應情況盡力為同事提供不同的醫療選擇。

要求用雷鳴登槍驅散「暴徒」 鄧炳強：可能會對無參與暴力的人產生不必要傷害

在裝備方面，有與會者查詢處理暴力活動時能否使用雷明登散彈槍，鄧炳強稱雷明登槍無疑有利驅散「暴徒」，但現場有其他無參與暴力活動的人，可能會產生不必要的傷害，需在行動需要及公眾安全取得平衡。

研究採購新裝備 提升水炮車效能

信中透露，警方正積極與多間廠商研究提升裝備，亦正研究採購新裝備，如新型防暴服、護頸，以及用作防割、防腐、阻燃的多功能保護衣等，又會研究提升水炮車的效能，警方同時與政府部門商討撥款安排以加快採購。

7月30日，光頭sir曾在葵涌警署外，用裝有實彈的雷鳴登散彈槍，指向示威者。（資料圖片 / 余俊亮攝）

鄧炳強：工作不因區議會組成改變 警隊無責任出席針對警方的會議

有警員關注區議會選舉後警隊與社區的關係，鄧炳強回應指，警隊工作是維持治安及滅罪，不因今屆區議會的組成而改變，警隊將繼續與區議員就防罪措施合作，他稱將為區指揮官就爭議議題提供立場方針，又特別提到警隊「沒有責任出席與維持治安無關及無理針對警方的會議」。

鄧炳強重申反對成立獨立調查委員會的立場，至於政府所建議的檢討委員會，他認為宏觀調查今次事件背後因素是好事，但涉及警方行動的調查應交予監警會。鄧炳強亦關注警員尊嚴，信中提及「將爭取一切合理措施，包括支持為保護警隊同事的在執行職務時的尊嚴的法律立法工作」。

警務處處長鄧炳強在信件中回應警員多條問題。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至10月底已重聘119位退休警員

警方的信件亦透露增聘人手的進度，截至今年10月31日，警方透過公務員事務局的退休後服務合約計劃，開設175個由警員擔任的崗位，有119位退休警員受聘。此外，今年11月警隊亦推出聘請退休警的計劃，料首批人數有1,000人。

望將「行咇」改為「Standby」

其他福利方面，有警員希望增加海外及本地教育津貼，警方稱會再探討不同建議的可行性。前線警員向來需在街上「行咇」巡邏，有警員希望改變為「Standby」的模式，警方信件回覆未有否定建議，僅稱將作出檢討，審視可優化的地方，令同事更安全及有效地執行職務。

《香港01》已就上述信件內容向警方查詢處長回應的詳情與細節，惟警察公共關係科未有正面回應，僅指警隊管理層曾與同事進行內部溝通，並對同事關注事項作出回應，相關事宜並不對外公開。