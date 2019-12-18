【逃犯條例】卓孝業寄語警員做好本分：唔好令人對警察增加憎恨

反修例示威持續半年，警民衝突不斷，當中警方執法及使用武力情況備受批評。連月屢發生包圍警署、警員被指罵及襲擊、起底等事件，民調中警隊評分更跌至回歸以來新低。將於明年2月退休的西九龍總區指揮官卓孝業，處理過去半年示威活動，指見到很多年輕人犯事、警員面對壓力感傷心，又解釋前線警員執法面對危險及困難，希望市民理解，惟亦認為警員應提醒自己行為不應增加市民仇恨，如果市民對警察有憎恨，無法有信心。

衝突局面感傷心

過去半年的社會及警民衝突，卓孝業指感到相當傷心，社會上不守法意識、很多年輕人犯事，部分甚至身穿校服，而警員除工時長，亦面對四方八面的壓力，不單受到人身安全威嚇，以至現場難聽的說話，自己及家人被起底。卓孝業指，理解市民對於警方執法問題有意見，但不同意警民關係不好，因有不少市民支持警隊工作。他認為警方有很多地方要繼續做好，但指警方要進行執法警政工作，需要市民配合，「得三萬警察，無可能靠執法、行使警察權力令香港安全，一定要市民有守法意識，香港先會安全」。

指年輕被捕者動機純真

卓孝業又指，過去多月亦有同事會與被捕人士傾談了解他們的目的，「因為經歷事件之後，如有一日事件平靜番，香港警察都仲要喺度服務社區，包括學生、年輕人，宜家同我哋對抗緊嘅抗爭者、示威者都係社會一部分，都係要提供警政服務嘅對象」，卓指感覺部分人是「口號式回應」，例如五大訴求、警暴未回應要處理，所以要上街抗議；另外指有較深層次的會稱「宜家香港狀態係點，作為年輕人有責任為香港未來爭取，又或者覺得上一代無爭取，所以宜家要無出嚟」。卓指感覺不少被捕的年輕人，動機比較純真，「咁純良嘅動機係咪比人利用咗？」

連月來屢有警員被襲擊，卓孝業指非常擔心同事安危。（林振華攝）

擔心同事安危

連月來屢有警員被襲擊，甚至出現「V小隊」和「屠龍小隊」等聲稱要傷害及殺警的組織，卓孝業指非常擔心同事安危，又指過去賊匪亦不會願意與警察正面衝突，「就算葉繼歡，都唔係衝埋嚟射，係壓陣希望同黨走」，但指現時有示威者主動挑釁、襲擊警察，甚至設陷阱襲擊，又有人襲擊休班警員，於宿舍附近設路障及截查人等，卓指感覺行為是想令警員擔驚受怕，但指警隊於半年來展現出鬥志，「無乜邊個地方警察做到」。

望理解前線環境 稱武力節制

而對於前線警員執法受批評問題，卓孝業指警員於現場執法是要有安全距離，並非憑空創作，「唔駛多五步夠，如果你行前兩步想搶犯，我判斷到，有時間反應」，他指現時會提醒同事盡量給予警告預留空間，如不聽就再警告，再不聽就噴胡椒噴霧。卓又希望大家了解警員於現場狀態繃緊，有時愈講愈大聲，「因為同事戴豬咀要大聲嗌，如果除左調唔調節到？理解突然咁大聲大家都唔好受，但大家理解吓佢哋當時環境」。卓又指見到警員被拍下制服示威者的照片，如坐住或用膝蓋跪壓，他稱現時的「暴徒」尤其較年輕的，被捕後仍會不斷掙扎，又指理解有時見到有關相片很難接受，自己亦有困難向朋友解釋，「如果每日面對咁多事，（警方）處理完一個衝突，之後幫我研究每一個動作，真係唔知點解釋，因為定鏡無前無後」，認為現時警員使用武力已是相當節制。

太子站831衝突，至今仍有市民質疑事件中有人死亡。（資料圖片）

談831事件：真相、事實不需包裝

負責指揮831太子站衝突事件，對於至今仍有人質疑事件中有人傷亡，卓孝業指自己早前與認識多年的朋友吃飯，其中一位朋友亦表示動搖，指懷疑事件中可能真是有傷亡，卓孝業指「我話我指揮㗎喎，你信吓我啦」，朋友回應指，「我信你啫，但個事實係點」，卓當時指「我講咗喇喎」，朋友則回應，「咁你包裝得唔好」。但卓指認為真相、事實不需要包裝，「我都同你講真相同事實，我仲有咩方法呢？」

指警員行為不應增加仇恨

卓孝業稱自己在警隊的幾十年來，對於同事上班下班時有什麼可做不可做，卓指每次都會與他們說「諗一諗，會唔會令人對香港警察更有信心，如果有嘅，請你做，如果唔會，請你唔好做」，但於最近數月，卓指其說法有所改變，「無論做與唔做，唔該諗一諗，千其唔好令人對香港警察增加憎恨」，卓指現時香港社會充滿情緒，如果市民對警察有憎恨，無法有信心。卓稱希望警員能保持專業，於待人處事、使用武力上有節有理，執法過程提高透明度，「如果唔係，點能繼續喺度做好警察本分？」。卓又指認同要制止暴亂，但增加仇恨就會有更多暴亂，「最後和解時，愈多仇恨就愈難和解」。

寄語警員做好本分

卓孝業認為未來應思考要如何令大家對警察有全面認識，卓指於80年代加入警隊時，警察被人稱為「有牌爛仔」，到90年代被稱「好仔唔當差」，至00年代警察成為理想職業，指無可能於數個月間倒退回七、八十年代，又指警隊用了很大努力去改變部隊文化及提升質素，「警隊不斷改變轉型，否則今日面對呢件事會更困難」。寄語新入職警員，卓笑言「新同事唔知咩叫正常，因為一出嚟已經打緊」，他希望警員要相信自己選擇這工作是有意義，對於不能掌握的事情無謂多想，「做好本分，其他事情應該會慢慢嚟，例如市民評價、認受性及公信力，如果本分都做唔好，我覺得我哋就真係有責任」。