【九巴奪命車禍】運輸署指一年內完成巴士路線風險評估

粉嶺公路昨日（18日）發生九巴撞樹，造成6死39傷的車禍。運輸署助理署長黃志光表示，已聯絡九巴要求盡快提交報告，就發生意外的978號巴士路線，運輸署未收到九巴反映有特別路面狀況需要跟進。 立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌認為，部分高速公路的樹木管理或出現問題，例如樹枝生得過長，或樹木已傾斜影響道路。他又稱，高速公路旁有時種有有害樹種，易塌下之餘，又可能影響其他樹木健康，又建議盡快為所有巴士加裝行車記錄儀。

陳恒鑌認為，高速公路的樹木管理或有問題。（資料圖片）

運輸署助理署長黃志光今日（19日）在港台節目《千禧年代》表示，已聯絡九巴並要求其盡快提交報告，並與警方緊密聯繫。就涉事的978號巴士路線，運輸署未接獲有特別路面狀況需要跟進，將於一年內完成全港巴士路線風險評估，即巴士公司需定期檢視路面車輛、樹木等路面狀況。

政府早前亦提出的45項有關巴士安全的建議，黃志光指，大部分安全建議已落實或正推展。以加裝安全裝置為例，黃志光指自去年8月起，已在400輛新巴士所有座位安裝安全帶，並設電子穩定控制系統和車速限速器，預計明年將在700輛巴士的上層座位加裝安全帶和加設安全裝置，並期望三年內於大部分巴士加裝安全裝置。

陳恒鑌於商台節目《在晴朗的一天出發》建議在巴士加裝行車記錄儀，紀錄車廂內外的情況，當發生意外時，就可得知事故原因。他續稱，運輸署於去年的大埔公路九巴翻側奪命車禍後，成立了加強專營巴士安全委員會，至今展開了3次會議，當中亦有談及行車紀錄儀的事宜，希望會逐步落實，為舊有的巴士加裝。

陳恒鑌又認為，部分高速公路的樹木或有問題，包括種有有害樹種，影響其他樹木健康，而且容易塌下，不宜種植於公路旁。他又稱，有時樹枝生得過長，又或樹木已傾斜而影響道路。不過他續稱，部分樹木已存在多年，「無理由無啦啦移除」，應有人定期評估、修剪。

大埔車禍發生後，政府設香港專營巴士服務獨立檢討委員，之後提出45項關於巴士安全的建議。陳恒鑌表示，應盡快實施當中內容，而立法會交通事務委員會相信最快於明年2月，才會跟進巴士安全事宜，希望屆時政府部門可準備資料跟進。