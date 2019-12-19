【九巴奪命車禍】死者遺體舁送殮房　車身殘骸凌晨拖往扣車中心

(陳永武攝)

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食環署人員將死者遺體舁送殮房。(林振華攝)

粉嶺公路發生涉及九巴的嚴重車禍。昨日（18日）下午4時許，一輛978號路線雙層九巴，由灣仔北開往粉嶺華明，惟沿粉嶺公路往上水方向行駛至松柏塱對開時，突然撞向防撞欄再撼樹，上層左邊車身遭樹枝「劏開」，部份乘客拋出車外慘死。意外釀成六人死亡、三十九人受傷。56歲九巴車長涉「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

由於死傷者人數眾多，救援人員現場進行分流，即時為傷者進行治理及送院；同時設立臨時停屍間，暫時安放當場證實不治的死者遺體。大批警員亦到場進行調查，機動部隊人員在車禍現場路邊草叢蒐證及檢取證物。

直至昨日深夜11時許，多輛食環署「黑箱車」抵達車禍現場及北區醫院，仵工將車禍中不幸逝世的死者遺體，舁送殮房以待剖驗。及至今日(19日)凌晨零時半左右，九巴拖車將涉事的雙層九巴殘骸，拖往大欖車輛扣留中心。較早時則有人員檢走掛在樹上的車頂零件。工人在車禍現場進行清理，鋸樹組人員則鋸走涉事的大樹。

警方表示，警方正調查昨日（12月18日）下午在上水發生的致命交通意外，意外中3名男子及3名女子死亡，22名男子及17名女子受傷。

昨日下午約4時20分，一名56歲姓男子，駕駛一輛巴士沿粉嶺公路往上水方向行駛，當駛至近松柏塱，據報失控撞向防撞欄及樹。意外中，三名男乘客蘇X雄、陳X龍、張X明，及兩名女乘客楊X賢、鄭X生(年齡介乎31至55歲)，於現場被證實死亡。一名59歲女乘客王X蘭則嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院治理，其後於下午5時22分被證實死亡。此外，該名56歲巴士男司機、及21名男乘客和17名女乘客(年齡介乎3歲至74歲)，亦在意外中受傷。他們分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、博愛醫院及屯門醫院治理。

警方指，該名56歲男巴士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界北總區重案組正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-7297或3661-7298與調查人員聯絡。

警員在場蒐證。(陳永武攝)

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