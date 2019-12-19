【九巴奪命車禍】死者遺體舁送殮房　車身殘骸凌晨拖往扣車中心

食環署人員將死者遺體舁送殮房。(林振華攝)

粉嶺公路發生涉及九巴的嚴重車禍。昨日（18日）下午4時許，一輛978號路線雙層九巴，由灣仔北開往粉嶺華明，惟沿粉嶺公路往上水方向行駛至松柏塱對開時，突然撞向防撞欄再撼樹，上層左邊車身遭樹枝「劏開」，部份乘客拋出車外慘死。意外釀成六人死亡、三十九人受傷。56歲九巴車長涉「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

由於死傷者人數眾多，救援人員現場進行分流，即時為傷者進行治理及送院；同時設立臨時停屍間，暫時安放當場證實不治的死者遺體。大批警員亦到場進行調查，機動部隊人員在車禍現場路邊草叢蒐證及檢取證物。

直至昨日深夜11時許，多輛食環署「黑箱車」抵達車禍現場及北區醫院，仵工將車禍中不幸逝世的死者遺體，舁送殮房以待剖驗。及至今日(19日)凌晨零時半左右，九巴拖車將涉事的雙層九巴殘骸，拖往大欖車輛扣留中心。較早時則有人員檢走掛在樹上的車頂零件。工人在車禍現場進行清理，鋸樹組人員則鋸走涉事的大樹。