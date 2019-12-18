【九巴奪命車禍】消息：時速65　撞欄樹劏頂　專家：車頂最脆弱

粉嶺公路發生6死40傷奪命車禍，一輛路線978九巴於慢線行駛其間，突然失控撞向左邊防撞欄再撞向樹木，巴士嚴重撞毀、上層車頂被「劏開」，有乘客被困及拋出車外。有專家指事件屬罕見嚴重意外，路肩一般情況不準有車輛行駛，形容事件有如「㗎車駛咗上行人路，之後撞到行人路上面簷篷」，專家又指雙層巴士外殼一般由鋁通、鋁板組成，而車頂是巴士最脆弱的部分，於撞車時並無保護性。 據了解，涉事巴士於事發時車速為65公里每小時，沒有超過路面限制最高時速70公里每小時。路政署指有每日派員巡查轄下快速公路路面，如發現有樹枝伸出行車道對行車構成影響，會即時安排盡快修剪，以保障道路使用者安全，現時正與有關部門跟進事件。

涉事九巴車身嚴重撞毀。（黃廸雯攝）

警：無收到樹木或樹枝影響行車狀況

涉事九巴左邊車身嚴重撞毀，車頂飛脫，而被撞的大樹根部亦被拔起，樹上遺留車頂的殘骸。新界北交通部調查及支援組警司陳少鳴指，涉事巴士當時沿左一線行駛，至近松柏塱對開突然偏離，警方相信涉事巴士於撞向防撞欄後，再撞向防撞欄外的樹木，又指警方沒有收到樹木或樹枝影響行車狀況的報告，現場初步亦未見有剎車痕跡。

李耀培：事件罕見如「駛上行人路再撞簷篷」

汽車工業學會會長李耀培指，事件屬非常罕見嚴重交通意外，估計當中涉及人為錯誤。李耀培指於粉嶺公路慢線與防撞欄之間，有一個路肩一般用作給緊急車輛駛過，或給予車輛於壞車時停泊避免阻塞馬路，李指該路肩一般情況不準有車輛行駛，即使巴士當時是壞車，駛入路肩時車速亦不會太快，當撞到樹時亦理應等及時停下。李耀培指估計當時巴士駛入路肩及貼近防撞欄，再撞向上方突出的樹枝，導致車頂被削去，形容事件有如「㗎車駛咗上行人路，之後撞到行人路上面簷篷」。

涉事巴士偏離慢線後駛入路肩再撞向防撞欄。（黃廸雯攝）

沿粉嶺公路有其他大樹樹枝突出路肩位置。（黃廸雯攝）

稱應除去突出路肩樹枝

記者沿粉嶺公路現場所見，有部分於路旁的大樹樹枝突出路肩位置，包括撞車位置前的一棵大樹，但突出的樹枝位置被巴士高。李耀培指，由現場圖片所見意外中被撞的樹頗為大棵，估計伸出的樹木亦非新生長的幼枝，而是已長出一段時間、有一定粗度的橫枝，方能做成今次巴士嚴重損壞。他指一般樹木管理辦事處（樹木辦）會負責定期修葺馬路旁的樹木，令樹枝不會突出行車線，但不包括慢線及防撞欄之間的路肩，李指今次事件反映處方有需要將突出防撞欄及路肩的樹枝亦除去以保障安全。

車頂結構最脆弱

而涉事巴士車頂位置損毀嚴重，李耀培指雙層巴士外殼一般由鋁通、鋁板組成，而車頂是巴士最脆弱的部分，所有預防撞車的保護裝置包括保護杆等均是設於下層、車頭及車尾等，「無諗過好似畀把刀咁劏開」，而涉事位置為快速公路，李估計車速一定較快，因此相信損壞應不涉及超速。李耀培指巴士及商用車司機應專注駕駛，如司機專注前方路面，理論上於遠處已可見到上方有樹枝突出，會避免駛過該區域。

路政署：每日巡查轄下快速公路 正跟進事件

路政署回覆查詢指，對於今日下午有巴士在粉嶺公路發生意外撞向路旁樹木，導致多名乘客傷亡，署方深表難過，並對傷者及死者家屬致以深切慰問。署方指每日派員巡查轄下快速公路路面，如發現有樹枝伸出行車道對行車構成影響，會即時安排盡快修剪，以保障道路使用者安全。現時署方正與有關部門跟進事件。