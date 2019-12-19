【九巴奪命車禍】張建宗到殮房探望死者家屬：心情相當悲痛

粉嶺公路九巴撞樹嚴重意外，釀6死39人受傷。政務司司長張建宗，昨日（12月18日）深夜到葵涌公眾殮房，探望車禍的死者家屬。



張建宗隨後會見傳媒，以下為全文：

我的心情很悲傷，我剛剛來到葵涌殮房已經見過5名死者的家屬，我亦向家屬逐一慰問。首先，我對死者表示沉痛哀悼，對他們的家屬致以深切慰問，亦對所有傷者致以深切慰問，希望他們早日康復。政府一定會竭盡所能協助所有死傷者的家屬和他們有關的特殊需要，我們一定會設法去援助他們。

這6名不幸遇難的乘客，有3位是女性、3位是男性。其中有一位女性是我們社會福利署粉嶺感化部同事，是我們一位女同事，我們會盡一切努力幫助他們。我與這些家屬傾談過，安慰他們，我們希望他們心情可以盡快平復。

今晚(18日)我們總共動員了30多位同事提供協助，在這裏有一個緊急援助站，由民政事務處、社會福利署，以及警務處的同事也幫忙。我們今晚動員了兩名社署的臨床心理學家，亦有警務處的輔導員，以及有十多位社工，亦有7、8位民政事務處同事組成一個支援隊伍、跨部門隊伍，提供跨部門、跨專業的協助。

今晚我亦等到所有家庭都到來，向每個家庭了解他們的困難，了解他們的需要，一定會提供適切的援助。我現時的心情相當悲痛，亦很難過。多謝你們。