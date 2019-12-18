【冬季流感】政府比去年增購15萬劑疫苗　公院曾加開1300病床

食物及衞生局今早（18日）公布季節性流感最新情況及醫管局的應對措施。 衞生防護中心總監黃加慶表示，本地季節性流感的整體活躍程度戲處於低水平，暫時尚未有足夠資料預測本年度冬季流感將會流行的病毒分型，也未能預計冬季流感高峰期何時會開始，會繼續密切監察。 醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，局方在今年度已加開506張病床，另預留了900張病床以應對冬季服務高峰期的需求。流感高峰期尚未來臨，公立醫院最近已曾加開1,300張病床，其中聯合醫院及伊利沙伯醫院的情況尤其嚴峻。

黃加慶（中）說，本年度的總接種劑數達1,026,600，比去年度增加11.8%。（李恩慈攝）

衞生防護中心總監黃加慶說，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度戲處於低水平。在12月8日至14日收集的呼吸道樣本中，檢測到3.14%對甲型或乙型流感病毒呈陽性反應，低於9.21%的基線水平。同期因流感入院的比率為0.09，在0.25的基線水平以下；過去4周，本港共錄得16宗流感樣疾病爆發個案，主要集中在小學。

黃加慶稱，暫時尚未有足夠資料預測本年度冬季流感將會流行的病毒分型；亦未能預計冬季流感高峰期何時會開始，將密切監測。而海外報告指出，流感病毒株對抗病毒藥物「特敏福」沒有出現抗藥性。

楊諦岡（右一）表示，局方在今年度已加開506張病床，另預留了900張病床以應對冬季服務高峰期的需求。（李恩慈攝） 醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，局方在今年度已加開506張病床，另預留了900張病床以應對冬季服務高峰期的需求。流感高峰期尚未開始，但他透露公立醫院每日面對的求診人次浮動，最近曾加開過1,300張病床，其中以聯合醫院及伊利沙伯醫院的情況尤其嚴峻，「曾經有病人上唔到病房，而病人情況都較為複雜，留院時間較長。」 楊諦岡續稱，醫管局已靈活調配人手，截至12月已為急症室及普通科門診增聘了超過390名自選兼職醫護人員，包括醫生、護士、放射師、物理治療師等，並以特別酬金聘請資深的醫護人員，冀能確保服務質素。

季節性流感疫苗接種方面，食物及衞生局局長陳肇始稱，今年度政府額外投放1.9億元予衞生署，署方已購入81萬劑流感疫苗，較去年多15萬劑。

黃加慶說，本年度總接種劑數達102.6萬，比去年度增加11.8%。本年度的流感接種外展計劃以先導形式擴展至幼稚園及幼兒中心，6個月至未滿6歲的幼童，接種疫苗覆蓋率達37%，「比去年大幅上升。」至於50至64歲人士的接種率仍然偏低僅7%，呼籲公眾應盡快接種疫苗。

食衞局顧問中醫師吳梓新（左）稱，中醫亦有效治療不同階段的流感，鼓勵患者可考慮到中醫診所就醫。（李恩慈攝）

食衞局顧問中醫師吳梓新稱，中醫亦有效治療不同階段的流感，鼓勵患者可考慮到中醫診所就醫。他續說，18間公營中醫門診去年一共服務了120萬人次，形容服務「相當受歡迎」。