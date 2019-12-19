教師fb論政至少9宗被裁失當　教協斥教育局散播白色恐怖

反修例運動持續六個月，教育局日前指，就近期社會事件涉及的教師專業操守投訴中，有約30宗初步成立。教協今天（19日）召開記者會，指教協及葉建源議員辦事處由八月起接獲20多宗教師求助個案，17宗因社交平台發表的言論而被投訴，當中9宗被裁定專業失當，其中2名教師已被發出譴責信，教育局向1名教師發出”Advisory Letter”。 教協副會長、教育界議員葉建源指出，大部分被投訴的教師只是涉及在社交網頁就社會事件發表感受，多數貼文屬朋友限閱（Friends Only），擔心相關情況為教育界造成白色恐怖，猶如「以言入罪」。

教協會長馮偉華(左)和副會長葉建源(右)指出，教育局就相關投訴的手法違反程序公義。(吳倬安攝)

教協會長馮偉華和副會長葉建源指出，教育局就相關投訴的手法違反程序公義，其中5宗向教協求助的個案稱，教育局只間接透過學校進行調查，要求學校就指定的數項問題作回應，卻無直接通知涉事教師及向他們提供相關資訊，局方首次接觸涉事教師，竟告知教師已被局方裁定專業失當，同時有被投訴的教師主動要求教育局告知調查的性質，教育局僅稱在考慮所有有關資料後，如投訴成立，會按既定程序和做法，採取適當的跟進行動。

教協提及，他們接獲的求助個案均屬「匿名投訴」，教育局未能回應曾否核實投訴人所聲稱的身份， 教協質疑，教育局曾否核實投訴人身分和基於甚麼準則決定處理「匿名投訴」。教協同時指，教育局涉嫌非法取證濫告教師， 教協認為，若教育局未有調查投訴資料的來源，根本不應在紀律程序中接納涉嫌屬違法手段所取得的截圖為證據。

教育局局長楊潤雄。(資料圖片/張浩維攝)

教協要求教育局停止草率立案調查教師，而教育局亦不應接納涉嫌以違法手段所取得的資料指摘教師專業失當，並須中止相關的調查和裁決，同時凡涉及教師紀律問題，應安排聆訊會面，教師也應該可由工會代表或律師陪同。