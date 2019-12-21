【工展會】明日冬至　市民到場搜羅湯包鮑魚「做冬」

今屆工展會於上周二（10日）開鑼，今（21日）踏入第二個周末，不少市民亦前來選購過年食品以及為明日冬至做好準備。 由於近期社會氣氛不佳，有出售參茸海味的商戶負責人表示攤檔已一早「出招」，故今日沒有再特別推出折扣優惠，盡量以速銷為主。臨近冬至，檔主認為近期的示威活動積壓了市民的購買力，故工展會能順利開幕，「反而調轉頭係一個購買力嘅爆發」，故對過年食品的銷情感到樂觀。

何生表示，今年購物沒有特別設預算，主要打算購買湯包和過年食品。（曾凱欣攝）

將近冬至 有市民特意選購鮑魚「加餸」

市民何先生和太太一同到工展會，他表示和太太每年都會到工展會，今次更是今年第二次進場。他提到，上星期可能源於工展會剛開幕，故產品價格偏貴，今日特意再到工展會「掃平貨」，發現部分湯包亦比上星期降價20至30元。何先生表示，今年購物沒有特別設預算，主要打算購買湯包和過年食品。

與母親同行的梁小姐同樣表示沒有為花費設預算，認為工展會貨品種類集中「多嘢揀」，故特意前來，購買湯包和罐頭鮑魚打算明日冬至「加餸」。梁小姐又表示，會擔心周末銅鑼灣一帶會發生衝突，故會留意情況，一有突發事情便會離開。

商戶負責人劉先生表示一開始對生意額持觀望態度，攤檔亦已一早「出招」推出折扣。（曾凱欣攝）

本地客量增加 負責人：爆發積壓的購買力

由於近期社會氣氛不佳，有出售參茸海味的商戶負責人劉先生表示一開始對生意額持觀望態度，攤檔亦已一早「出招」，故今日沒有再特別增加折扣優惠，盡量以速銷為主。雖然今年內地客數量減少，但劉先生認為本地客數字有上升，加上今年特設兩個攤檔，生意亦按比例上升兩至三成。臨近冬至，劉先生表示對過年食品的銷情感到樂觀，又認為日前的示威活動積壓了市民的購買力，故工展會能順利開幕，「反而調轉頭係一個購買力嘅爆發」。